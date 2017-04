‘Não tem que sentir vergonha': modelo abre o jogo sobre celulite no Instagram

Torturar-se em frente ao espelho é algo bem comum entre algumas mulheres. Tem dias que parece que estamos participando de uma gincana em busca de erros e imperfeições pelo corpo, como se precisássemos ser firmes e plásticas como a boneca da Barbie. A verdade é que essa cobrança cansa e não leva a lugar nenhum, já que é praticamente impossível reproduzir os corpos editados das revistas femininas na vida real.

No Instagram, o império dos corpos perfeitos – e forjados – também pode estar com os dias contados, graças a mulheres que estão de saco cheio de tanta campanha pela beleza irreal. A modelo britânica Charli Howard certamente é uma delas. Co-fundadora do projeto “All Women”, Charli já se posicionou uma vez contra os “fiscais das medidas” da indústria da moda, que estão sempre pedindo às modelos que percam mais alguns centímetros de cintura e quadris.

Dessa vez, a britânica deu um recado básico em seu perfil no Instagram sobre celulites.

“Apesar de caminhar regularmente, fazer musculação e correr, ainda tenho que lidar com a celulite. Na infância, eu invejava as meninas da minha sala que pareciam ter um corpo perfeito, sem esses furinhos. Sempre que eu abria revistas, via modelos e celebridades com peles perfeitas. Eu sentia que devia me envergonhar, que era algo estranho o que carregava comigo. Só fui entender que é perfeitamente natural quando amadureci. Não temos que sentir vergonha”, escreveu Charli na legenda da foto.

Ela termina o post brincando com um trecho de uma música do rapper Kendrick Lamar, que clama por algo natural como estrias nas nádegas, por exemplo. E você, já tentou quebrar o ciclo vicioso do desgosto pelo próprio corpo hoje?

Fonte: Vírgula UOL