“Não sou petista, sou jurista”, diz Túlio Gadelha no ABC

Túlio Gadelha no ABC

“Não sou petista, sou jurista”, escreveu o advogado Túlio Gadelha, namorada de Fátima Bernardes, no Sindicado dos Metalúrgicos do ABC, em São Bernardo.

Bastante ativo nas redes sociais, o advogado é conhecido pelas duras críticas que faz ao governo Temer.

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, de 72 anos, pode ser preso nesta sexta (6). O juiz Sérgio Moro determinou que ele se entregasse em Curitiba, mas há dúvidas se Lula permanecerá no Sindicato.

Fátima Bernardes e Túlio Gadêlha

Túlio Gadêlha é um folião e levou a namorada, a apresentadora Fátima Bernardes, para curtir o Carnaval de Olinda, em Pernambuco. A apresentadora, que está de férias, até se fantasiou para aproveitar a folia nas ruas.

Créditos: Reprodução/Instagram

Fonte: Vírgula UOL