‘Não somos grunge, fazemos música’, diz Mike Inez, do Alice In Chains

Alice In Chains

Roqueiros, preparem o coração! O Alice In Chains está chegando ao Brasil para três shows no festival itinerante Solid Rock. O grupo, um dos maiores nomes dos anos noventa, tocará com Judas Priest e Black Star Riders no dia 8 de novembro em Curitiba, 10 em São Paulo e 11 no Rio de Janeiro. Dia 14 o festival acontece em Belo Horizonte, mas sem o Alice In Chains.

Ícones do grunge, o grupo liderado pelo guitarrista Jerry Cantrell não costuma usar esse termo como autodefinição. Em entrevista ao Virgula, o baixista Mike Inez explica melhor: “O segredo das bandas de Seattle é que nenhuma se parecia com a outra. Nirvana, Pearl Jam, Soundgarden, Mudhoney, Alice in Chains e até mesmo o Jimi Hendrix possuíam estilos musicais diferentes”.

“Então, alguém classificou todas as bandas da cidade e daquela época como grunge. Foi um jeito que arrumaram para vender. Foi puro marketing. É engraçado, porque nós, os músicos, nunca olhamos para si mesmos como grunge, e nunca usamos essa palavra. Não somos grunge, fazemos música”, comenta ao telefone.

O Alice In Chains está vindo ao país para divulgar o novo álbum Rainier Fog, lançado este ano. “Boa parte do disco foi gravado em Seattle, então ele foi feito bem perto dos nossos corações”, conta Mike, feliz com o resultado do trabalho. “Gravamos no Studio X, um estúdio bem famoso onde Nirvana, Pearl Jam e Soundgarden também já gravaram lá. A locação influenciou muito na sonoridade, diferente de álbuns anteriores que gravamos em Los Angeles. É muito bom trabalhar se sentindo em casa”, diz.

Brasil e heavy metal

Quando o assunto é Brasil, a empolgação de Mike aumenta. E olha que ele já estava empolgado durante toda a conversa: “Brasil é um dos meus países favoritos do mundo todo para tocar. Sempre que agendamos shows no país eu me sinto como uma criança esperando o Natal. Penso nesses shows todas as noites (risos)”.

“Nunca me esquecerei de quando abrimos para o Metallica no Rock in Rio. Foi um grande show e uma noite maravilhosa”, relembra o músico. “Sabe, já tocamos com o Metallica várias outras vezes e em enormes festivais na Europa, mas nada se compara ao que senti naquele dia”, diz.

No Solid Rock, o Alice In Chains dividirá o palco com um dos Reis do Heavy Metal, o Judas Priest. Para Mike, isso só aumenta a vontade de vir pra cá: “Será a primeira vez que vamos tocar com o Judas Priest. Será uma oportunidade única e especial. São duas bandas de estilos diferentes, mas que se dialogam facilmente. Os nossos fãs e do Judas Priest vão se divertir muito, porque são grupos com sons fortes e marcantes de guitarras”.

Ainda sobre estar ao lado de uma lenda do heavy metal, o baixista celebra: “Nós já tocamos com Ozzy Osbourne, Iron Maiden e Guns N’ Roses. Os fãs dessas bandas praticamente são os mesmos do Alice In Chains. Normalmente nos sentimos em casa tocando com bandas mais pesadas”.

(Foto: divulgação) Alice In Chains

Shows e cachorros

Para as apresentações em solo tupiniquim, Mike adianta: “Nossos shows tem duração de uma hora e meia. Mas, como terão outras bandas nos dias, vamos tentar encaixar o máximo de canções em nosso tempo. Vamos tocar músicas novas e também muitas coisas antigas”. Ele nos acalma: “Eu sei, algumas de nossas músicas novas tem longa duração, mas não se preocupe, hits como ‘Man in The Box’, ‘Rooster’, ‘Nutshell’, ‘Would?’ e outros estarão nos setlists”.

Saindo um pouco do assunto ‘música’, Mike finaliza:“Espero ter tempo para sair do hotel e curtir um pouco as ruas das cidades brasileiras. Adoro conhecer pessoas novas e amo cachorros. Se eu ver um cachorro na rua, com certeza vou lá brincar com ele”.



SERVIÇOS:

Solid Rock em Curitiba

Data: Quinta-feira, dia 08 de novembro de 2018

Horário: às 18h

Local: Pedreira Paulo Leminski – R. João Gava – 970 – Abranches, Curitiba – Paraná

Classificação etária: 10 a 15 anos. Permitida a entrada acompanhados dos pais ou responsável legal. 16 anos em diante: Permitida a entrada desacompanhados.

Venda de ingressos no site: www.ticketsforfun.com.br

Solid Rock em São Paulo

Data: Sábado, dia 10 de novembro de 2018

Horário: Sábado, às 18h

Local: Allianz Parque – Rua Turiassú, 1840 – Perdizes, São Paulo (SP)

Classificação etária: 10 a 15 anos: Permitida a entrada acompanhados dos pais ou responsável legal. 16 anos em diante permitida a entrada desacompanhados.

Venda de ingressos no site: www.ticketsforfun.com.br

Solid Rock no Rio de Janeiro

Data: Domingo, 11 de novembro de 2018

Local: Km de Vantagens Hall – Via Parque Shopping – Av. Ayrton Senna, 3000 – Barra da Tijuca, Rio de Janeiro

Classificação etária: 10 a 15 anos: Permitida a entrada acompanhados dos pais ou responsável legal. 16 anos em diante permitida a entrada desacompanhados.

Ingressos: premier.ticketsforfun.com.br

Solid Rock em Belo Horizonte

Data: Quarta-feira, dia 14 de novembro de 2018

Horário: Quarta-feira, às 18h

Local: Expominas – Av. Amazonas, 6200 – Gameleira, Belo Horizonte – MG

Classificação etária: 10 a 15 anos: Permitida a entrada acompanhados dos pais ou responsável legal. 16 anos em diante permitida a entrada desacompanhados.

Venda de ingressos no site: www.ticketsforfun.com.br

