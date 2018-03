Não provoque gansos. Esse vídeo mostra o porquê

Imagine que você é um ganso.

E você está lá, tranquilo, vivendo a sua vida. Dando umas voltas perto do ninho em que seus filhotinhos dormem, felizes e inocentes.

E aí vem um cara querendo te encher o saco com um troço esquisito apontado pra você.

Hank Russel queria ir ao banheiro, mas foi alertado por uma moça que um ganso bem bravo estava impedindo o caminho para chegar até lá, conforme ele contou para o ViralHog. Então Russel achou que seria uma grande ideia enfrentar o bichinho.

Não era.

O ganso se afastou um pouco de Russell enquanto este o desafiava, mas, limites existem e, quando ele encheu o saco, voou pra cima do cara. E deu umas boas bicadas na cabeça dele. Dá uma olhada:

Fonte: Vírgula UOL