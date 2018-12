‘Não perca identidade ao fazer novo’, diz criador do Jazz Re:freshed

Tawiah

O Jazz Re:freshed surgiu como evento semanal de música ao vivo em Notting Hill, Londres,. Ele expandir-se para organizar um festival de jazz anual e apoiar festivais, incluindo Glastonbury, SXSW e AFROPUNK International.

Hoje eles são uma gravadora, produzem uma revista anual, tem sua própria gama de vestuário, lançou um clube de cinema atualmente tem programas de desenvolvimento voltado para a educação em escolas, faculdades e universidades.

Nós falamos com Justin “TopRock” Mckenzie, um dos cabeças do Jazz:Refreshed, diretor criativo e Co-Chief Executive.

Atração da Semana Internacional de Música de São Paulo, na quinta (6), ele vai estar no Pitch Breakfeast UK Jazz Re:freshed Outernational, no Centro Cultural São Paulo.

Sexta, no Jazz nos Fundos, na noite UK Jazz re:freshed Outernational apresentam-se nomes da cena inglesa como Tawiah, Project Karnak, AWATE, KOKOROKO a paulistana Drik Barbosa, o carioca radicado em São Paulo Kastrup, com participação de moçambicana Selma Uamusse também estão na escalação.

Leia nossa entrevista com Justin “TopRock” Mckenzie em que ele fala da cena UK Jazz progressiva, música brasileira, influência da música brasileira e política cultural:

Que características você considera mais importante a destaque da cena musical com o qual você está envolvido?

Justin “TopRock” Mckenzie – Eu acho que a energia ea coragem dos músicos ea música que eles estão criando, seja ao vivo ou gravado, são as maiores características da cena jazz no Reino Unido. Também a energia e o entusiasmo dos públicos do Reino Unido, uma grande mistura de jovens e “não tão jovens”.

Que características diferem da nova música instrumental dos grandes heróis do passado?

Justin – Musicalmente, eu acredito que a nova música está alinhada com o espírito dos grandes nomes e continua a linhagem dos grandes, de ultrapassar fronteiras e desbravando novos caminhos.

Eu acho que a tecnologia que foi disponibilizada ao longo dos últimos anos, tem permitido a geração atual para ignorar antigos esquemas que restringiram a diversidade de som, até certo ponto, que agora deu-lhes mais oportunidades para apresentar o seu trabalho diretamente ao público sem filtros.

Isto permitiu-lhes ser mais livre para expressar seu próprio som e empurrando em direções de sua escolha, ao invés de sentir que eles tinham que cair na linha com um certo som, a fim de ser ouvido.

O que é mais interessante na música hoje, na sua opinião?

Justin – Eu não tenho certeza quanta diferença há nas músicas sendo criada para o que estava sendo criada antes, mas eu diria que é mais sobre a atitude para com a música e como ela se encaixa na paisagem de música em geral.

É tornar-se novamente divertido, dançante, ser politicamente consciente e sério quando ele precisa ser, não se importando tanto sobre se é mesmo “jazz”, mas nunca trair a musicalidade e o espírito que veio para marcar o jazz através dos tempos.

Existe alguma coisa na música brasileira que é uma influência para você?

Justin – Música e cultura brasileira tiveram uma influência enorme sobre mim, pessoalmente, bem como sobre o UK Jazz e muitos outros gêneros de música no Reino Unido. Os ritmos, melodias, estruturas únicas, sempre irá inspirar e me tocar.

Continuo a tocar música brasileira como DJ, não só jazz. Eu cresci ouvindo artistas como Azymuth, Ed Motta, Hermeto Pascoal, Caetano Veloso, The Ipanemas, Jayme Marques, Airto, Flora Purim, Tom Jobim, Elza Soares, Tania Maria, Burnier e Cartier, Eliane Elias, Zeco Pagodinho, bem como, Sabrina Malheiros, Patrícia Marx, a lista vai longe.

A música brasileira tem uma qualidade atemporal, sons do passado ainda soam como se tivessem feito esta manhã.

Qual dica você daria para nós brasileiros a desenvolver mais a nossa cena musical instrumental?

Justin – Em primeiro lugar eu diria, saibe o valor da sua identidade e da cultura musical. A tradição da música brasileira é extremamente rica e continua a influenciar fortemente a música e músicos em todo o mundo. Não perca essa identidade ao criar o novo, é extremamente precioso, mas também ser destemido quanto à fusão de novas influências e inspirações para essa tradição.

Além disso, certifique-se de que existem espaços acessíveis que permitem que os músicos para experimentar e expressar-se, enquanto dando a liberdade para o público dentro destes espaço para expressar-se também.

E certifique-se de que a cena é suportado por e ligado à cultura das artes mais amplo, artistas visuais, designers, cineastas, dançarinos, etc. Cultura é fundamental.

r7ad.printGAds([300, 250], ‘Island’);

Mostrar legenda

Ocultar legenda

Artistas novos que você precisa ouvir agora – Xenia França

Créditos: Thomas Artuzzi

Luedji Luna

Créditos: Alile Onawale Dara

Anna Tréa

Anna Tréa

Créditos: Divulgação

Letrux

Letrux

Créditos: Antonio Brasiliano

Gloria Groove

Gloria Groove

Créditos: Divulgação

LALA é o nome da dupla de produção formada por Joana Cid e Naná Rizinni. Foto por Camila Svenson

LALA é o nome da dupla de produção formada por Joana Cid e Naná Rizinni. Foto por Camila Svenson

Créditos: Camila Svenson

Gali

Gali, antes conhecida como Camila Garófalo

Créditos: Vitor Jardim/Divulgação

Geo

Créditos: Divulgação

Alt Niss

Créditos: Marina Bernardo

Raffa Moreira

Créditos: Divulgação

Muntchako

Muntchako

Créditos: Ferreira Maia

Verônica Ferriani

Créditos: Ivan Silva e Elena Moccagatta

Laura Lavieri

Créditos: Karin Santa Rosa

Bayo

Bayo

Créditos: Douglas Mendes

ATTOOXXA

ATTOOXXA

Créditos: Rafael Ramos

Drik Barbosa

Créditos: Thiago Teotônio

Souto MC

Créditos: Marcelo Martins

Marina Decourt

Marina Decourt

Créditos: Divulgação

Negro Léo

Créditos: Rafael Meliga

ATR

Créditos: Guilherme Di Curzio

Aretuza Lovi

Créditos: Divulgação

Luiza Lian

Créditos: Bruno Moya com a Filmes da Diaba

My Magical Glowin Lens

Créditos: Divulgação

Ema Stoned

Créditos: Divulgação

Tássia Reis

Tássia Reis

Créditos: Gabryel Sampaio

Juyè

Juyè

Créditos: Divulgação

Qinho

Créditos: Gabriela Perez

Mahmundi

Créditos: Divulgação

Bivolt

Créditos: Divulgação

Gloria Groove

Gloria Groove

Créditos: Divulgação

Brisa Flow

Créditos: Divulgação

Coruja BC1

Créditos: Divulgação

Mariana Furquim

Mariana Furquim

Créditos: Antonio Brasiliano

Tika

Tika

Créditos: Divulgação

Supervão

Créditos: Divulgação

JuPat

JuPat

Créditos: Anna Júlia Santos

Rincon Sapiência

Créditos: Renato Stockler

Iza

Créditos: Reprodução/Facebook/Divulgação

Tássia Reis

Créditos: Larissa Isis/Divulgação

Xenia França

Créditos: Tomas Arthuzzi/Divulgação

Rakta

Créditos: Reprodução/Facebook/Divulgação

Senzala Hi-Tech

Créditos: Bob Donask/Divulgação

As Bahias e a Cozinha Mineira

Créditos: Divulgação

Russo Passapusso

Créditos: Divulgação

Juyè

Créditos: Divulgação

Carne Doce

Créditos: Reprodução/Facebook

Djonga

Créditos: Divulgação

Xênia França

Créditos: Reprodução

MC Linn da Quebrada

Créditos: Bianca Alcantara

Letrux

Créditos: Sillas Henrique

Djonga

Créditos: Divulgação

niLL

niLL

Créditos: Divulgação

Baleia

Créditos: Bruno Mello/Divulgação

Nomade Orquestra

Créditos: Divulgação

Saulo Duarte

Créditos: José de Holanda/Divulgação

Lineker

Créditos: Gustavo Lemos/Reprodução/Facebook/Divulgação

Boogarins

Créditos: Divulgação

Aretuza Lovi

Créditos: Divulgação

Rincon Sapiência

Créditos: Divulgação

Rico Dalasam

Créditos: Divulgação

Sabrina Malheiros

Créditos: Renata Ferro

Murilo Sá

Créditos: Luana Schwengber

Ava Rocha

Créditos: Ana Alexadrino/Divulgação

Mulamba

Créditos: HAIstudioReprodução/Facebook/Divulgação

MC Carol

Créditos: Reprodução/Facebook

Bombay Groove

Créditos: Divulgação

Omulu

Créditos: Divulgação/Glaucia Mayer

FingerFingerrr

Créditos: Vivi Andreani/Divulgação

Raffa Moreira

Raffa Moreira

Créditos: Divulgação

Ayrton Montarroyos

Ayrton Montarroyos

Créditos: Lucas Silvestre

Rafael Castro

Créditos: Reprodução/Facebook

Raffa Moreira

Raffa veste moletom FERNVNDX Clothing

Créditos: LAB 8 Produções — com Rafael Fernando

Saulo Duarte e A Unidade

Créditos: Fabiano Rodrigues

Jonas Sá

Créditos: Reprodução/Facebook

As Bahias e A Cozinha Mineira

Créditos: Reprodução/Facebook

Senzala Hi-Tech

Créditos: Reprodução/Facebook/Divulgação

Alice Caymmi

Créditos: I Hate Flash/Divulgação

Leo Justi

Créditos: Reprodução/Facebook

Meno Del Picchia

Créditos: Divulgação

Zé Pi

Créditos: Jonas Tucci

Liniker

Liniker

Créditos: Gabriel Quintão

Murilo Sá

Créditos: Cisco Vasques

Coruja BC1

Créditos: Reprodução/Facebook/Divulgação

Bruno Cosentino

Créditos: Ana Rovati/Divulgação

Bruno Cosentino

Créditos: Ana Rovati/Divulgação

Saulo Duarte e A Unidade

Créditos: Fabiano Rodrigues

Rico Dalasam

Créditos: Gabriel Quintão

Banda Bike

Créditos: Gabriel Rolim/Divulgação

FingerFingerrr

Créditos: Vivi Andreani/Divulgação

Rafael Castro

Créditos: Reprodução/Facebook

Rafael Castro

Créditos: Juka Tavares e Thany Sanches

Xênia França

Xênia França

Créditos: Divulgação

Rafael Castro

Créditos: Reprodução/Facebook

Bruno Cosentino

Créditos: Ana Rovati/Divulgação

Rafael Castro

Créditos: Reprodução/Facebook

Murilo Sá

Créditos: Cisco Vasques

Liniker e os Caramelows

Créditos: Gabriel Quintão

Alice Caymmi

Créditos: Jonas Tucci/Reprodução/Facebook

Saulo Duarte e A Unidade

Créditos: Fabiano Rodrigues

Liniker e os Caramelows

Créditos: Gabriel Quintão

Saulo Duarte e A Unidade

Créditos: Fabiano Rodrigues

Liniker

Créditos: Gabriel Quintão

Mulamba

Créditos: Reprodução/Facebook/Divulgação

My Magical Glowin Lens

Créditos: Divulgação

Rakta

Créditos: Reprodução/Facebook/Divulgação

Tássia Reis

Créditos: Divulgação

Mulamba

Créditos: Lucas Costa/Reprodução/Facebook/Divulgação

Iza

Créditos: Reprodução/Facebook/Divulgação

Lineker

Créditos: Reprodução/Facebook/Divulgação

Xênia França

Xênia França

Créditos: Reprodução

Mahmundi

Mahmundi

Créditos: Reprodução

Coruja BC1

Créditos: Divulgação

Xênia França

Créditos: Divulgação

Coruja BC1

Créditos: Divulgação

Iza

Créditos: Reprodução/Facebook/Divulgação

Tássia Reis

Créditos: Gabryel Sampaio

Tássia Reis

Créditos: Gabryel Sampaio

Raffa Moreira

Raffa Moreira

Créditos: Divulgação

Tássia Reis

Tássia Reis

Créditos: Reprodução/Facebook

Tássia Reis

Créditos: Reprodução/Facebook

Jéssica Fulganio

Ema Stoned

Créditos: Andreza Francisco

Alessandra Duarte

Ema Stoned

Créditos: Andreza Francisco

Elke Lamers

Ema Stoned

Créditos: Andreza Francisco

niLL

Créditos: David Santos

Geo

Créditos: Divulgação

niLL

Créditos: Divulgação

niLL

Créditos: Divulgação

Supervão

Créditos: Divulgação

Supervão

Créditos: Divulgação

Souto MC

Créditos: Izabela Milita

My Magical Glowin Lens

Créditos: Divulgação

Luedji Luna

Luedji Luna

Créditos: Alile Onawale Dara

Mahal Pita

Mahal Pita

Créditos: Divulgação

Artistas novos que você precisa ouvir agora – Xenia França

Créditos: Thomas Artuzzi

Luedji Luna

Créditos: Alile Onawale Dara

Anna Tréa

Anna Tréa

Créditos: Divulgação

Letrux

Letrux

Créditos: Antonio Brasiliano

Gloria Groove

Gloria Groove

Créditos: Divulgação

LALA é o nome da dupla de produção formada por Joana Cid e Naná Rizinni. Foto por Camila Svenson

LALA é o nome da dupla de produção formada por Joana Cid e Naná Rizinni. Foto por Camila Svenson

Créditos: Camila Svenson

Gali

Gali, antes conhecida como Camila Garófalo

Créditos: Vitor Jardim/Divulgação

Geo

Créditos: Divulgação

Alt Niss

Créditos: Marina Bernardo

Raffa Moreira

Créditos: Divulgação

Muntchako

Muntchako

Créditos: Ferreira Maia

Verônica Ferriani

Créditos: Ivan Silva e Elena Moccagatta

Laura Lavieri

Créditos: Karin Santa Rosa

Bayo

Bayo

Créditos: Douglas Mendes

ATTOOXXA

ATTOOXXA

Créditos: Rafael Ramos

Drik Barbosa

Créditos: Thiago Teotônio

Souto MC

Créditos: Marcelo Martins

Marina Decourt

Marina Decourt

Créditos: Divulgação

Negro Léo

Créditos: Rafael Meliga

ATR

Créditos: Guilherme Di Curzio

Aretuza Lovi

Créditos: Divulgação

Luiza Lian

Créditos: Bruno Moya com a Filmes da Diaba

My Magical Glowin Lens

Créditos: Divulgação

Ema Stoned

Créditos: Divulgação

Tássia Reis

Tássia Reis

Créditos: Gabryel Sampaio

Juyè

Juyè

Créditos: Divulgação

Qinho

Créditos: Gabriela Perez

Mahmundi

Créditos: Divulgação

Bivolt

Créditos: Divulgação

Gloria Groove

Gloria Groove

Créditos: Divulgação

Brisa Flow

Créditos: Divulgação

Coruja BC1

Créditos: Divulgação

Mariana Furquim

Mariana Furquim

Créditos: Antonio Brasiliano

Tika

Tika

Créditos: Divulgação

Supervão

Créditos: Divulgação

JuPat

JuPat

Créditos: Anna Júlia Santos

Rincon Sapiência

Créditos: Renato Stockler

Iza

Créditos: Reprodução/Facebook/Divulgação

Tássia Reis

Créditos: Larissa Isis/Divulgação

Xenia França

Créditos: Tomas Arthuzzi/Divulgação

Rakta

Créditos: Reprodução/Facebook/Divulgação

Senzala Hi-Tech

Créditos: Bob Donask/Divulgação

As Bahias e a Cozinha Mineira

Créditos: Divulgação

Russo Passapusso

Créditos: Divulgação

Juyè

Créditos: Divulgação

Carne Doce

Créditos: Reprodução/Facebook

Djonga

Créditos: Divulgação

Xênia França

Créditos: Reprodução

MC Linn da Quebrada

Créditos: Bianca Alcantara

Letrux

Créditos: Sillas Henrique

Djonga

Créditos: Divulgação

niLL

niLL

Créditos: Divulgação

Baleia

Créditos: Bruno Mello/Divulgação

Nomade Orquestra

Créditos: Divulgação

Saulo Duarte

Créditos: José de Holanda/Divulgação

Lineker

Créditos: Gustavo Lemos/Reprodução/Facebook/Divulgação

Boogarins

Créditos: Divulgação

Aretuza Lovi

Créditos: Divulgação

Rincon Sapiência

Créditos: Divulgação

Rico Dalasam

Créditos: Divulgação

Sabrina Malheiros

Créditos: Renata Ferro

Murilo Sá

Créditos: Luana Schwengber

Ava Rocha

Créditos: Ana Alexadrino/Divulgação

Mulamba

Créditos: HAIstudioReprodução/Facebook/Divulgação

MC Carol

Créditos: Reprodução/Facebook

Bombay Groove

Créditos: Divulgação

Omulu

Créditos: Divulgação/Glaucia Mayer

FingerFingerrr

Créditos: Vivi Andreani/Divulgação

Raffa Moreira

Raffa Moreira

Créditos: Divulgação

Ayrton Montarroyos

Ayrton Montarroyos

Créditos: Lucas Silvestre

Rafael Castro

Créditos: Reprodução/Facebook

Raffa Moreira

Raffa veste moletom FERNVNDX Clothing

Créditos: LAB 8 Produções — com Rafael Fernando

Saulo Duarte e A Unidade

Créditos: Fabiano Rodrigues

Jonas Sá

Créditos: Reprodução/Facebook

As Bahias e A Cozinha Mineira

Créditos: Reprodução/Facebook

Senzala Hi-Tech

Créditos: Reprodução/Facebook/Divulgação

Alice Caymmi

Créditos: I Hate Flash/Divulgação

Leo Justi

Créditos: Reprodução/Facebook

Meno Del Picchia

Créditos: Divulgação

Zé Pi

Créditos: Jonas Tucci

Liniker

Liniker

Créditos: Gabriel Quintão

Murilo Sá

Créditos: Cisco Vasques

Coruja BC1

Créditos: Reprodução/Facebook/Divulgação

Bruno Cosentino

Créditos: Ana Rovati/Divulgação

Bruno Cosentino

Créditos: Ana Rovati/Divulgação

Saulo Duarte e A Unidade

Créditos: Fabiano Rodrigues

Rico Dalasam

Créditos: Gabriel Quintão

Banda Bike

Créditos: Gabriel Rolim/Divulgação

FingerFingerrr

Créditos: Vivi Andreani/Divulgação

Rafael Castro

Créditos: Reprodução/Facebook

Rafael Castro

Créditos: Juka Tavares e Thany Sanches

Xênia França

Xênia França

Créditos: Divulgação

Rafael Castro

Créditos: Reprodução/Facebook

Bruno Cosentino

Créditos: Ana Rovati/Divulgação

Rafael Castro

Créditos: Reprodução/Facebook

Murilo Sá

Créditos: Cisco Vasques

Liniker e os Caramelows

Créditos: Gabriel Quintão

Alice Caymmi

Créditos: Jonas Tucci/Reprodução/Facebook

Saulo Duarte e A Unidade

Créditos: Fabiano Rodrigues

Liniker e os Caramelows

Créditos: Gabriel Quintão

Saulo Duarte e A Unidade

Créditos: Fabiano Rodrigues

Liniker

Créditos: Gabriel Quintão

Mulamba

Créditos: Reprodução/Facebook/Divulgação

My Magical Glowin Lens

Créditos: Divulgação

Rakta

Créditos: Reprodução/Facebook/Divulgação

Tássia Reis

Créditos: Divulgação

Mulamba

Créditos: Lucas Costa/Reprodução/Facebook/Divulgação

Iza

Créditos: Reprodução/Facebook/Divulgação

Lineker

Créditos: Reprodução/Facebook/Divulgação

Xênia França

Xênia França

Créditos: Reprodução

Mahmundi

Mahmundi

Créditos: Reprodução

Coruja BC1

Créditos: Divulgação

Xênia França

Créditos: Divulgação

Coruja BC1

Créditos: Divulgação

Iza

Créditos: Reprodução/Facebook/Divulgação

Tássia Reis

Créditos: Gabryel Sampaio

Tássia Reis

Créditos: Gabryel Sampaio

Raffa Moreira

Raffa Moreira

Créditos: Divulgação

Tássia Reis

Tássia Reis

Créditos: Reprodução/Facebook

Tássia Reis

Créditos: Reprodução/Facebook

Jéssica Fulganio

Ema Stoned

Créditos: Andreza Francisco

Alessandra Duarte

Ema Stoned

Créditos: Andreza Francisco

Elke Lamers

Ema Stoned

Créditos: Andreza Francisco

niLL

Créditos: David Santos

Geo

Créditos: Divulgação

niLL

Créditos: Divulgação

niLL

Créditos: Divulgação

Supervão

Créditos: Divulgação

Supervão

Créditos: Divulgação

Souto MC

Créditos: Izabela Milita

My Magical Glowin Lens

Créditos: Divulgação

Luedji Luna

Luedji Luna

Créditos: Alile Onawale Dara

Mahal Pita

Mahal Pita

Créditos: Divulgação

Mais galerias

Festival Mucho! 2018

Morrissey em São Paulo – 2018

New Order em São Paulo – 2018

Mais galerias

Festival Mucho! 2018

Morrissey em São Paulo – 2018

New Order em São Paulo – 2018

Fechar X

(function($) {

$(document).ready(function() {

initialize_virgula_gallery(‘#virgula-gallery-957230’);

});

})(jQuery)

Fonte: Vírgula UOL