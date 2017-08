Não basta ouvir, tem que saber: veja biografias de artistas do Rock in Rio

Fã que é fã não se contenta apenas em cantar todas as músicas de cor e ainda possuir os discos, camisetas e fotos dos ídolos; tem que saber tudo sobre a vida do ícone. Passado, presente e cada detalhe. Para isso, as biografias e autobiografias ajudam muito a tirar a curiosidade e revelar boatos que rondam a trajetória pessoal dos artistas.

Com a chegada do Rock in Rio, que vai rolar de 15 a 24 de setembro na nova Cidade do Rock, no Parque Olímpico do Rio de Janeiro, vários astros da música mundial vão se apresentar no mega festival. Então, selecionamos algumas biografias de artistas do fest que você precisa ler para chegar lá tinindo e já sabendo de tudo: o que eles vivenciaram, quais foram seus desafios de vida e porque a letra daquela música famosa é tão importante.

Veja abaixo, e boa leitura!

Slash

Imagine quanta história doida o lendário guitarrista do Guns’n’Roses, Slash, tem para contar. É um livro para conhecer o homem e o mito: com todas as lendas sobre sexo, drogas e rock and roll. Dizem que a leitura é exagerada, assim como rock, e por isso nós amamos demais!

Scar Tissue

Um livro sobre a pesada vida de Anthony Kiedis, do Red Hot Chili Peppers. Embora o grupo californiano faça um som ‘pra cima’ e ensolarado, a história de seu vocalista é cheia de baixos: ele foi fortemente viciado em drogas e seu melhor amigo, Hillel Slovak (guitarrista dos Peppers na época) morreu de overdose. Uma leitura de superação, de como dar a volta por cima.

Pete Townshend – A Autobiografia

O guitarrista do The Who narra a sua própria história nesse livro. Desde quando o grupo era uma das maiores promessas do rock inglês em 1967, até os dias de hoje. Townshend também conta várias curiosidades sobre as óperas-rock Tommy e Quadrophenia e relembra o contato que teve com muitos outros artistas no decorrer de sua carreira: Paul McCartney, George Harrison, Eric Clapton, Mick Jagger, Jimi Hendrix, David Bowie e Elton John, entre muitos outros.

Lady Gaga – Biografia

A primeira biografia de uma das maiores estrelas do pop. A vida de Stefani Joanne Angelina Germanotta, seu nome verdadeiro, é contada desde os seus 4 anos de idade quando já apresentava talento musical e personalidade única. Aos 13 anos escreveu seu primeiro romance e o resto é a história que conhecemos, se jogou na música e se tornou a nossa Mãe Monstro. Uma diva!

O Barulho na Minha Cabeça Te Incomoda? – Uma Memória Feita de Rock And Roll

A trilha de Steven Tyler, vocalista do Aerosmith, é narrada por ele nesse livro. E segundo o próprio, não houve nenhuma censura. Está tudo ali: noitadas regadas a sexo, consumo frenético de álcool e drogas e as intermináveis turnês que o grupo fez (e continua fazendo). Tyler também conta de sua eterna briga – porém saudável – com o companheiro de banda Joe Perry, e relembra como descobriu a paternidade de Liv Tyler. Polêmico é pouco.

Fonte: Vírgula UOL