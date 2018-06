Nanda Costa assume namoro com Lan Lan no Dia dos Namorados

(Foto: reprodução/ Instagram)

Nanda Costa aproveitou o Dia dos Namorados para tornar público o seu relacionamento com Lan Lan. Pelo Instagram, a atriz da novela Segundo Sol postou uma foto com a percussionista e escreveu: “Mais um 12/06 com Ela”, seguido de emoji de coração.

A notícia foi assunto na internet nesse dia de celebração aos casais e pessoas enviaram mensagens de apoio à elas, enquanto outras fizeram questão de compartilhar a foto. O post fofo já tem mais de 187 mil curtidas.

Confira:

(Foto: reprodução/ Instagram)

