Namorando? Bianca Bin e Sergio Guizé passam férias juntos

Já faz um bom tempo que Bianca Bin e Sergio Guizé estão aparecendo juntos, mesmo que os dois nunca tenham confirmado um namoro. E agora que a novela “O Outro Lado do Paraíso”, que os dois protagonizaram, acabou, as evidências de um relacionamento ficaram ainda mais fortes.

O casal não compareceu à comemoração que reuniu o elenco do folhetim para celebrar o fim da novela, na sexta, 11. Também não deram as caras na festa que Glória Pires deu em sua casa na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, no dia seguinte. O motivo? Eles escolheram ir para Angatuba, interior de São Paulo, curtir o fim da jornada sozinhos. Sérgio tem um sítio na cidade, adquirido com a ajuda de Lima Duarte — que ficou amigo do casal durante as gravações da novela e também tem um imóvel por lá.

No Instagram, os dois publicaram fotos na mesma cachoeira. Dá uma olhada:

Vivaaa!!!! Final de mais uma linda e intensa jornada. Muito feliz e agradecida por todo o carinho e torcida! Parabéns p todos q participaram de #ooutroladodoparaiso Novelão!!!@walcyrcarrasco obrigada #clara #clarathorne #aieie #oxum

Uma publicação compartilhada por Bianca Bin (@biancafbin) em 11 de Mai, 2018 às 10:19 PDT

Hoje é o último capítulo de uma linda jornada, obrigado pelo apoio e carinho com a nossa novela O outro lado do paraíso. #ooutroladodoparaíso

Uma publicação compartilhada por Sergio Guizé (@sergioguize) em 11 de Mai, 2018 às 12:20 PDT

Fonte: Vírgula UOL