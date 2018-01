Namorado tranforma foto de casal em desenhos famosos e resultado é incrível

Reprodução / Instagram Kells O’Hickey e a namorada

Um desenhista de Minnesota, nos Estados Unidos, decidiu editar várias vezes uma foto que tirou com a namorada, mas ao invés de usar aplicativos de filtros ou destacar cores, Kells O’Hickey tranformou a imagem do casal em 10 desenhos animados diferentes.

Tem versões da dupla como personagens do Dragon Ball Z, Simpsons, South Park e muitos outros. O resultado ficou fantástico e a declaração de amor nerd derreteu o coração da parceira do artista, olha só!



Desenhista transforma foto com namorada em cartoons famosos

1 de 10

Os Simpsons

Créditos: Reprodução / @kellssketchess

South Park

Créditos: Reprodução / @kellssketchess

Uma Família da Pesada

Créditos: Reprodução / @kellssketchess

Hora de Aventura

Créditos: Reprodução / @kellssketchess

Dragon Ball Z

Créditos: Reprodução / @kellssketchess

Bob's Burgers

Créditos: Reprodução / @kellssketchess

Rick e Morty

Créditos: Reprodução / @kellssketchess

Steven Universo

Créditos: Reprodução / @kellssketchess

Estilo Disney

Créditos: Reprodução / @kellssketchess

Estilo Disney das antigas

Créditos: Reprodução / @kellssketchess

Fonte: Vírgula UOL