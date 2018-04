Namorado de Jojo Todynho vira funkeiro e será empresariado por descobridor de Anitta

(Foto: reprodução/ Instagram) Renan Zulu Pitbull e Jojo Todynho

Renan Zulu Pitbull, namorado de Jojo Todynho, decidiu seguir os mesmos passos artísticos da amada e vai iniciar carreira no funk.

Zulu, que mora na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro, tem dois filhos e já aderiu o MC no nome. Seu empresário será o DJ Batata (também conhecido como DJ Batutinha), o mesmo que descobriu Jojo e Anitta.

Recentemente, Zulu e Jojo fizeram uma viagem à Angra dos Reis ao lado de Anitta e o marido Thiago Magalhães. Em um vídeo no Instagram, Thiago pergunta quando eles vão casar. Zulu responde: “Preciso me estruturar primeiro”.

(Foto: reprodução/ Instagram) Zulu, Jojo e Anitta com o DJ Batata

Fonte: Vírgula UOL