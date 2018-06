Namorada de Pato é modelo e foi ‘xavecada’ por Justin Bieber

Danielle Knudson e Alexandre Pato

Em viagem à Ilha de Capri, na Itália, Alexandre Pato assumiu namoro com a modelo canadense Danielle Knudson neste sábado (9)

Ele usou trecho da música Firestone, do DJ Kygo e Conrad Sewell, para se declarar.

O jogador fez stories de Danielle entrando em um jatinho e também dos dois sentados, antes da viagem começar.

Em 2014, Justin Bieber, também no Instagram, postou uma foto dela que ele viu em uma revista e escreveu: “Quem é essa modelo da Guess? Ela é linda”.

Danielle foi tenista profissonal e namorou o também tenista e canadense Milos Raonic. Ela é o rosto de marcas como Guess, H&M e já fez ensaios de sucesso para Sports Illustrated.

Fonte: Vírgula UOL