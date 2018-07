Namorada de Fernanda Gentil usa print da Fox e jornalista dá “bronca”

Fernanda Gentil e Priscila Montadon

Priscila Montadon, namorada de Fernanda Gentil, compartilhou uma foto do lance do pisão que Miguel Layun deu em Neymar Jr. no jogo do Brasil x México.

Fernanda Gentil, porém, não gostou de ver que a imagem era da Fox Sports. “SAFADEZA!!!!!!!!!!!!!!!! (Porém bora ver na Globo, amor)”, afirmou a apresentadora da TV Globo.

Prisicila se divertiu e responder a namorada. “Você sabe que aqui audiência garantida amooooor! Porém pro Twitter eu só achei essa foto da Fox FOI MAL”, afirmou.

SAFADEZA!!!!!!!!!!!!!!!! (porem bora ver na Globo, amor) https://t.co/j9EWAelLPe

— Fernanda Gentil (@Fernanda_Gentil) 2 de julho de 2018

Fonte: Vírgula UOL