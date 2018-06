Na Rússica, repórter é beijada e tem seio apalpado durante transmissão ao vivo

A repórter colombiana Julieth Gonzales Théran foi assediada por um torcedor durante seu trabalho, em Moscou, na Rússia. Durante uma entrada ao vivo na TV, o torcedor a agarrou pelos braços, apalpou o seio e deu um beijo na bochecha.

A jornalista é enviada especial ao país para cobrir a Copa do Mundo para uma rede de TV alemã.

No Instagram, a profissional desabafou sobre mais este episódio de machismo registrado durante a competição. “Respeito! Não merecemos este tratamento. Somos igualmente profissionais. Compartilho a alegria do futebol, mas devemos identificar os limites entre afeto e assédio”, escreveu.

Fonte: Vírgula UOL