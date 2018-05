Na Rússia, Mayana Neiva comemora aniversário ao lado de Thiago Fragoso

Nada de descanso pra essa dupla!

Leia maisNamorando? Bianca Bin e Sergio Guizé passam férias juntos

Enquanto Sergio Guizé e Bianca Bin aproveitam férias no interior de São Paulo, Mayana Neiva e Thiago Fragoso atravessaram o Atlântico. Mas não, eles não foram viajar pra espairecer depois do fim de “O Outro Lado do Paraíso” — a dupla está junta em um novo trabalho.

Não há detalhes sobre qual é o novo projeto dos atores, mas eles viajaram para a Estônia e para a Rússia. Mas estar trabalhando não é um motivo para não comemorar, né? Mayana Neiva completou 35 anos nesta terça (15) e ganhou bolo da equipe! No Instagram, ela postou uma foto linda e escreveu: “Novo ciclo solar! Já fiz alguns aniversários, mas nenhum deles na Rússia! Que lindo recomeçar por aqui”. Veja:

Novo ciclo solar! Já fiz alguns aniversários mas nenhum deles na Rússia! Que lindo recomeçar por aqui.

Uma publicação compartilhada por Mayana Neiva (@mayananeiva) em 15 de Mai, 2018 às 4:25 PDT

Demais trabalhar e de quebra conhecer essa cidade linda com meu amigo @thiagofragoso! #tallinestonia #job @namesagenciamento

Uma publicação compartilhada por Mayana Neiva (@mayananeiva) em 14 de Mai, 2018 às 10:21 PDT

Fonte: Vírgula UOL