Na Rússia, cabeleireiro usa machado para criar cortes e penteados repicados

Tudo na Rússia é meio esquisito e fascinante, para dizer o mínimo. Como nada pode ser muito “normal” por lá, um cabeleireiro de Novosibirsk, na Sibéria, tem chamado a atenção de curiosos e hairstylists pelo mundo.

A ferramenta de trabalho oficial de Daniil Istomin não tem nada a ver com tesouras e navalhas. Em vez disso, ele aproveita a “potência” de um machado para cortar e estilizar os cabelos de suas clientes. Foi isso mesmo que você leu!

Daniil dá umas belas machadadas nas cabeleiras da clientela e consegue criar looks repicados incríveis, sem fazer muito esforço. “É mais fácil cortar cabelos com um machado do que com a tesoura. Basta ter uma noção básica de geometria, variando os ângulos do corte e do cabelo”, explica ele.

A arte de Daniil ganhou o mundo após sua participação em um programa de TV nos Estados Unidos. Se liga:

Fonte: Vírgula UOL