Na Parada LGBT+, look de Pabllo Vittar é protesto contra homofobia

O tema da Parada LGBT+ deste ano foi “Poder para LGBTI+: Nosso voto, nossa voz”, e a cantora Pabllo Vittar aproveitou a sua segunda apresentação no desfile para fazer um protesto. Um de seu dois looks da apresentação foi um conjunto estampado com notícias de jornal sobre o assassinato de pessoas LGBTI+. E em destaque, uma frase em vermelho: “Parem de nos Matar”. A roupa foi assinada por Victor Miranda. Veja detalhes:

// hoje tomamos São Paulo para gritar por igualdade, direitos, muito orgulho e por justiça! não podemos deixar as nossas virarem estatísticas no país que mais mata LGBTQIs no mundo! obrigada a todas que presenciaram mais um dia histórico na nossa luta! #paradadoorgulholgbt styling e concept @victorfdmiranda, assist de moda @fefigalindo, look @paulotawdr, estampa @gabriel_az, tecidos @texprimalojaoficina, foto @fernandatine ???



Fonte: Vírgula UOL