Na onda do show do Gorillaz em SP, relembre bandas de desenhos animados

(Foto: reprodução) Tutubarão e Os Netunos

Nesta sexta, 30, São Paulo será invadida por desenhos animados que cantam, tocam instrumentos musicais e já venderam mais de 15 milhões de álbuns pelo mundo. Estamos falando do Gorillaz, que fará show no Jockey Club.

Só que, o Gorillaz não é a única banda de animação que existe. Muito antes dos macacos ilustrados ficarem famosos, já existiam personagens que amavam música e resolveram montar bandas.

Tutubarão e Os Netunos, Josie e as Gatinhas e Os Impossíveis são alguns dos mais famosos. Sem contar que, Flinstones, Simpsons e outras figuras conhecidas das nossas manhãs de sábado e domingo na infância também se aventuraram em grupos musicais.

Confira abaixo e relembre:

Tutubarão e Os Netunos

Créditos: Reprodução

Os Impossíveis

Créditos: Reprodução

Boyz 4 Now, do Bob's Burguers

Créditos: Reprodução

Flintstones

Créditos: Reprodução

Doug, The Beets

Créditos: Reprodução

Josie e as Gatinhas

Créditos: Reprodução

Flintstones

Créditos: Reprodução

Alvin e os Esquilos

Créditos: Reprodução

Chip Skylark, de Os Padrinhos Mágicos

Créditos: Reprodução

Polly and The Pockets

Créditos: Reprodução

Britney Britney, de Os Padrinhos Mágicos

Sadgasm, a banda do Homer

Créditos: Reprodução

Powerline, do Pateta

Créditos: Reprodução

Chip Skylark, de Os Padrinhos Mágicos

Créditos: Reprodução

Polly and The Pockets

Créditos: Reprodução

Sadgasm, a banda do Homer

Créditos: Reprodução

