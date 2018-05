Na falta de combustíveis, entregadores usam cavalos em São Paulo

(Foto: reprodução/ Facebook)

Após cinco dias de paralisação dos caminhoneiros e falta de combustíveis por todo o país, os estabelecimentos arrumaram um jeito, digamos, mais ‘raiz’ de fazer suas entregas: usando cavalos.

Nesta noite de sexta, 25, entregadores foram vistos cavalgando em Pinheiros, um dos bairros nobres da cidade de São Paulo. “Bicho, eu realmente acabei de passar por um entregador de pizza a cavalo em Pinheiros”, escreveu o internauta @mario_inc no Twitter.

Diante da situação inusitada, pessoas que andavam pelas ruas aproveitavam quando os entregadores paravam com os cavalos nos semáforos para filmar e tirar fotos.

É aquele ditado: quem quer, dá um jeito! Confira:

bicho eu realmente acabei de passar por um entregador de pizza a cavalo em Pinheiros pic.twitter.com/EwfoVlDFuF

— MARIO I. (@mario__inc) 25 de maio de 2018

Fonte: Vírgula UOL