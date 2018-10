Na Disney, Justin Bieber finalmente corta o cabelo

Justin Bieber corta o cabelo

Leia maisBruna Marquezine curte comentário zoando fim de namoro com …Rock in Rio anuncia Muse, Imagine Dragons e Nickelback para …

Atualmente na Disney, em Orlando, Justin Bieber mostrou novo visual, careca. Ele mesmo fez um storie no Instagram e postou no Twitter.

O astro andava cabeludo. Ele resistiu por muito tempo a cortar o cabelo, mesmo depois que sua então noiva Hailey Baldwin o acompanhou ao salão em agosto e conseguiu convencê-lo a tirar o bigode.

Bieber está com seu irmão e irmã na Disney. Apenas um dia antes, ele foi fotografado no parque ainda com o cabelo comprido.

“Talvez Baldwin finalmente o tenha convencido. Ou Bieber estava cansado da manutenção. Independentemente disso, eles agora têm penteados diferentes, então eles não são mais gêmeos”, afirmou a Elle.

r7ad.printGAds([300, 250], ‘Island’);

Mostrar legenda

Ocultar legenda

Justin Bieber

Créditos: Reprodução

Justin Bieber antes

Créditos: Reprodução

Justin Bieber

Créditos: Reprodução

Justin Bieber antes

Créditos: Reprodução

Justin Bieber antes

Créditos: Reprodução

Justin Bieber

Créditos: Reprodução

Justin Bieber antes

Créditos: Reprodução

Justin Bieber

Créditos: Reprodução

Justin Bieber antes

Créditos: Reprodução

Justin Bieber

Créditos: Reprodução

Justin Bieber antes

Créditos: Reprodução

Justin Bieber antes

Créditos: Reprodução

Justin Bieber

Créditos: Reprodução

Justin Bieber antes

Créditos: Reprodução

Mais galerias

Veja fotos da nova mansão de Kylie Jenner

Flerte: Anitta e James Rodriguez no Instagram

Patrícia Poeta na Women’s Health

Mais galerias

Veja fotos da nova mansão de Kylie Jenner

Flerte: Anitta e James Rodriguez no Instagram

Patrícia Poeta na Women’s Health

Fechar X

(function($) {

$(document).ready(function() {

initialize_virgula_gallery(‘#virgula-gallery-1295625’);

});

})(jQuery)

Fonte: Vírgula UOL