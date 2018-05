Na Bahia, homem mata ex a facadas e se suicida

Um caso de feminicídio aconteceu em Itacaré, no interior da Bahia. Tiago de Jesus Nascimento, 31, matou a facadas Celenes Oliveira de Souza. Os dois tiveram um relacionamento, mas após ele ter a agredido e ameaçado, ela saiu de casa e estava morando em um apartamento alugado, sozinha, de acordo com seus familiares.

Uma colega de Celenes contou a polícia que ela saiu para almoçar em casa, na quarta-feira, 23, como fazia todos os dias. Os investigadores acreditam que nesse momento a vítima foi surpreendida por Tiago. Ele a golpeou com uma faca tipo peixeira e depois usou um fio para se enforcar.

A mesma colega foi até o apartamento de Celenes após ela não retornar ao trabalho. Ela chamou pela amiga, que não respondeu. Então, olhando por baixo da porta, a mulher viu uma pessoa caída no chão. Acreditando que a vítima teria passado mal, ligou para o Serviço de Atendimento Móvel de Emergência (Samu).

A Polícia Militar foi acionada para arrombar a porta, que estava trancada. Eles encontraram o corpo da vítima ao lado da arma do crime e o assassino em uma sala ao lado, também morto.

As informações foram apuradas pelo G1 Bahia.

Fonte: Vírgula UOL