‘Música une’, diz Jeneci, que faz show com português Miguel Araújo

Miguel Araújo e Jeneci fazem show na Sala São Paulo

Miguel Araújo, um dos grandes nomes da cena de Portugal que fez com que o fado e a canção voltassem a ser “cool”, indicado ao Globo de Ouro de Melhor Intérprete Individual este ano, recebe o cantor brasileiro Marcelo Jeneci no dia 16 de junho, na Sala São Paulo.

É a primeira vez que os dois se apresentam juntos, sendo também o primeiro show do cantor português na capital paulista. O Virgula entrevistou Jeneci e Miguel.

“Considero valiosíssimos os encontros como esse que vou desfrutar com Miguel Araújo. São chances de dialogar com outros artistas e enxergar outras sensibilidades para lidar com a música. Percursos e percussões vindas de outra ancestralidade despertam nossa vivacidade”, afirma Jeneci.

“Nesse caso especificamente navegaremos em busca de novos significados para o fluxo transatlântico entre Brasil e Portugal que continua acontecendo. Não somente a língua portuguesa é convocada mas também a boca toda, quadril, corpo inteiro e corpo nação, que também está em questão. A música une”, completa o músico paulistano.

Miguel Araújo, por sua vez, elege o que está acontecendo de mais interessante hoje em Portugal, na sua opinião. “Em questões de música popular, a cena anda bastante vibrante, Salvador Sobral, Janeiro, Tiago Nacarato, Via, Tatanka, há muito boa música acontecendo”, indica.

Sobre Portugal ter se tornando um destino da moda para artistas e se a música tem se beneficiado deste movimento, Miguel concorda. “Acredito que sim. A Madonna veio viver para Portugal e ela é rainha da pop, segundo dizem. Alguma coisa há de vir daí”, brinca.

Já em relação a Jeneci, ele retribriu os elogios.”Jeneci tem características raras. É um excelente instrumentista e, simultaneamente, um brilhante compositor. Um ótimo letrista e um excelente cantor, isso quase nunca acontece. Jeneci merece toda a minha veneração.”

O concerto une a MPB de Jeneci com o rock do cantor, músico e compositor considerado um dos artistas mais completos da nova geração da música portuguesa. Ex-integrante da banda portuense de pop rock Os Azeitonas, grupo que deixou em 2016, o músico português de 39 anos lançou seu primeiro álbum solo, “Cinco dias a meio”, em 2012.

Desde então, vieram mais três discos: “Crónicas da Cidade Grande” (2014), que logo ocupou a primeira posição de discos do Itunes e ficou entre os top 3 em vendas, tendo seu single “Balada astral” nomeado na categoria de “Melhor Música” no Globo de Ouro; “Cidade Grande ao Vivo no Coliseu do Porto” (2015) e “Giesta” (2017). Miguel Araújo é conhecido por sucessos como “Pica do Sete”, composição que ganhou Globo de Ouro para melhor música na voz do Antonio Zambujo; “Anda Comigo ver os Aviões”; “Os Maridos das Outras”; “Dona Laura”, entre outras.

Além de Zambujo, Miguel escreve e compõe frequentemente para os mais renomados fadistas portugueses, entre eles Ana Moura, Carminho, Raquel Tavares (recentemente premiada pelo Globo de Ouro) e Ana Bacalhau. Paulista de nascimento, Marcelo Jeneci começou sua trajetória tocando nas bandas de Chico César, Arnaldo Antunes e Erasmo Carlos, mas se firmou como cantor solo, emplacando sucesso em trilhas sonoras de novela, como “Quarto de dormir” (em Lado a Lado, de 2012), “Feito para Acabar” (em Flor do Caribe, de 2013) e “Um de Nós” (em Em Família, de 2014). Lançou seu primeiro álbum em 2010, “Feito para Acabar”, seguido por “De Graça”, em 2013.

O concerto é uma iniciativa do Consulado Geral de Portugal em São Paulo para promover o intercâmbio cultural entre os dois países, e marca a comemoração oficial do Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas, celebrado em 10 de junho, além de ser a principal atração do Experimenta Portugal ’18.

SERVIÇO

Miguel Araújo e Marcelo Jeneci Data: sábado, 16 de junho Local: São Paulo (Praça Júlio Prestes, 16, Campos Elíseos, São Paulo) Horário: 20h45 Ingressos: Entrada gratuita mediante ingresso via cadastro em www.ingressorapido.com.br/ Dispõe de WiFi, ar-condicionado, e acesso a pessoa com deficiência.

Fonte: Vírgula UOL