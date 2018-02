Música rara e inédita de Amy Winehouse cantando aos 17 anos é divulgada

(Foto: divulgação)

O produtor londrino Gil Cang, que trabalhou com Amy Winehouse quando a cantora tinha 17 anos, divulgou uma demo rara e inédita da música My Own Way. A faixa foi composta por ele em parceria com James McMillan.

A canção, gravada em 2003, foi uma tentativa de Cang e McMilian em tentar atrair a atenção das gravadoras. “A gente escreveu inúmeras músicas pop além de propagandas com vários artistas, muitos de qualidade duvidosa. Era uma época complicada para a música pop com terríveis girl e boy bands, e tínhamos que fazer algo”, disse Cang ao Camden New Journal.

Essa é uma das pouquíssimas demos existentes de Amy Winehouse, pois após sua morte em 2011 praticamente todo o seu material nunca lançado foi destruído para evitar álbuns póstumos futuros. “Eu fiquei pensando nisso há muito tempo”, disse Cang. “Eu encontrei a demo na semana passada e pensei, ‘Vou soltar para que todos possam ouvir”.

Na entrevista, o produtor ainda relembra o seu primeiro encontro com a cantora: “Ela veio nos visitar, abriu a boca e nos deixou impressionados. Ficamos grudados imediatamente nela pelo seu talento. Foi um momento de cair o queixo”.

Ouça a demo de My Own Way:

Dez motivos que fazem de Amy Winehouse o último grito da música

Amy Winehouse

1. Seu estilo é incomparável. Ela atualizou referências dos anos 50 e 60 na moda e no som de uma maneira contemporânea.

Camiseta Back to Black à venda na H&M

2. Ela é business. Esta camiseta Back to Black foi vendida pela rede de fast fashion H&M.

Amy Winehouse

3. O cabelo beehive (colmeia).

Amy Winehouse

4. As tatuagens de pin-up.

Amy Winehouse

5. Ela era uma mulher livre, apesar de ter sofrido por boys lixos, se tornou um modelo para garotas que sonhavam em se tornar ricas e poderosas.

The Ronettes

6. Amy chamou atenção para seus ídolos como o trio feminino The Ronettes (foto) e ainda para Frank Sinatra, Dinah Washington, Ella Fitzgerald, entre muitos outros.

Amy Winehouse

7. Ela adorava sua família, no fundo era uma garota judia que se alegrava com coisas simples, mas teve que assumir mais responsabilidades que conseguia aguentar por ter se tornado uma estrela mundial. No fundo, era uma boa garota.

Amy Winehouse

8. Ela foi vítima da imprensa sensacionalista que explorou seu vício em drogas e devassou sua intimidade, ainda assim graças ao seu carisma, seus fãs sempre a amaram.

Amy Winehouse

9. Ela era um talento nato, seu sucesso parece ter sido coisa do destino.

Arte feita para a fundação Amy Winehouse

10. Sua morte precoce aos 27 anos se tornou um alerta para os perigos das drogas e do álcool, que também é uma droga, diga-se de passagem. Esta arte foi feita para a Fundação Amy Winehouse, que apoia jovens com problemas e realiza campanhas de conscientização.

Espelho meu, espelho meu, existe alguém mais diva do que Amy Winehouse?

Espelho meu, espelho meu, existe alguém mais diva do que Amy Winehouse?

Tô bem assim?

A gente te ama pra sempre Amy, obrigado por ter existido

Amy Winehouse gif

Amy Winehouse

Desde que Amy se foi, ela tem sido insubstituível

Fonte: Vírgula UOL