‘Música está descartável’, diz Alexandre Pires, que se une ao Dose Certa

Alexandre Pires se junta ao Dose Certa no novo single do grupo, Solteirice, lançado recentemente junto com um lyric vídeo.

O samba é uma composição de Leandro Fab e Juninho de Jesus, neto da sambista Clementina de Jesus e integrante do grupo Clareou, e com produção e arranjos de Marquinhos dos Santos, baixista do cantor Mumuzinho.

Ícone do pagode 90, que hoje conta com status de cult, Alexandre mostra humildade quando perguntamos como é ser um modelo para artistas que surgiram depois dele.

“É uma responsabilidade muito grande. Não me vejo como um modelo de artista. Estou sempre trabalhando para melhorar a cada dia”.

E o que será que na opinião dele está acontecendo de mais novo na música brasileira? “Hoje, a música está muito descartável. São muitos ritmos, muitos artistas e muitos lançamentos que acabam não dando tempo de consolidar uma música como um hit inesquecível, pois o público não tem tempo hábil para absorver aquela música”, afirma.

Parça de Neymar, Alexandre deve ficar com a agenda cheia com a proximidade da Copa do Mundo e ele deve preparar algo quente. “Estamos trabalhando com uma surpresa bem bacana para daqui a alguns dias”.



Dose Certa

Já Alemão do Cavaco fala sobre os planos do Dose Certa. “O samba é o embaixador da alegria e tem tudo a ver com o futebol e, claro, que em um evento tão importante como a Copa do Mundo, não pode faltar. É um período muito importante pra nós, sambistas, e espero que possa ajudar a colocar o samba no lugar de destaque que ele merece. Já estou pensando em uma música para a Copa, vou compor nas próximas semanas e a ideia é que ela seja gravada pelo Dose Certa”, afirmou.

O Dose Certa é formado por Serginho Picciani (vocal), Vitor Da Candelária (percussão), Vinicius Almeida (contrabaixo e violão) e Alemão do Cavaco (cavaquinho e arranjos), que também é um dos compositores do samba da Mangueira, nesse último carnaval, e há quatro anos, comentarista da transmissão do desfile das escolas de São Paulo, pela TV Globo.

Como compositor, já foram quatorze conquistas, sendo oito pela Gaviões da Fiel, uma pela X-9 Paulistana e quatro pela Mangueira, aonde também exerce o cargo de diretor musical.

O Dose Certa, que traz uma roupagem contemporânea para o samba de raiz, lançou o seu primeiro álbum em 2007, O Brasileiro Guerreiro. De lá pra cá, foram quatro álbuns e o DVD Assinatura, em 2016. No repertório desse último trabalho, o grande sucesso que consagrou o grupo, Verão pra te aquecer, fez parte da trilha da novela Rock Story, da TV Globo.

Fonte: Vírgula UOL