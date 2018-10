Museus paulistas têm programação especial no Dia da Criança

Museus paulistas abrirão hoje (12), no Dia das Crianças, com programação especial para celebrar a data. De acordo com a Secretaria de Estado da Cultura, a Campanha “É Dia de Museu” estimula as famílias a aproveitar o dia com passeios divertidos e educativos. Na capital, oito museus terão com atividades infantis, e também museus do interior e do litoral paulista, nas cidades de Tupã, Santos, Campos do Jordão e Brodowski.

O Museu da Imigração, na Mooca, inaugura às 11h a exposição temporária “Infância Refugiada”, com registros do Oriente Médio que mostram a realidade de crianças palestinas refugiadas. Os registros foram feitos pela fotógrafa Karine Garcêz. No sábado (13), às 15h, o espetáculo teatral “Menino Coragem”, da Companhia Articularte, contará histórias de crianças e famílias refugiadas. Além disso, em todos os finais de semana de outubro, às 11h, no mesmo local, haverá visitas com o tema “Crianças que Migram”.

No Museu do Futebol, que fica anexo ao Estádio do Pacaembu, o Espaço Dente de Leite preparou brincadeiras lúdicas para bebês e crianças de até 3 anos das 10h30 às 17h, nesta sexta-feira. No sábado e no domingo, a atividade está marcada para 10h30 às 15h30. O museu oferece ainda oficinas de fabricação de pipa na sexta, de 11h e às 12h30; e de dedoche (fantoche de dedo) no sábado, das 14h às 15h30. No domingo, a partir das 14h, estão programadas atividades educativas na nova mostra “Clássico é clássico e vice-versa”.

Um jogo de quebra-cabeças para tablet é a atração do Museu Catavento, no Brás. O “Desafio Puzzlar” vai levar os participantes a reconstruir réplicas de monumentos históricos e culturais em 3D, usando a plataforma de realidade aumentada. O espaço vai apresentar também o espetáculo dos palhaços Kito e Tinha. que abordará os cuidados para combater o mosquito Aedes Aegypti. Também nos dias 12 e 13, das 9h às 17h, a atividade “Escola de Gênios” apresenta experimentos de diferentes áreas do conhecimento.

O Museu de Arte Sacra, na Luz, comemora a data com a Oficina de Arqueologia, das 14h às 16h. As crianças são convidadas a participar de uma expedição em que entram em contato com o acervo e farão parte de uma escavação de um sítio arqueológico no jardim do Mosteiro da Luz. Na Casa Brasileira, no bairro Jardim Paulistano, as crianças vão observar uma oficina a criação de solo fértil por minhocas e inventar histórias sobre a passagens dessas criaturas em buracos e túneis. Tem também lançamento de livros e contação de histórias.

No Parque Ibirapuera, o Museu Afro Brasil convida o público infantil a conhecer a história do parque e as memórias, artes e histórias afro-brasileira. Na Pinacoteca, no bairro Luz, a diversão será com o JogaJunto, uma programação que disponibiliza jogos relacionados ao acervo do museu. Tem também o PinaFamília, que levará as famílias a uma viagem pelo acervo por meio de jogos e vivências educativas.

O Museu da Imagem e do Som (MIS) apresentará o Festival Azoofa de Música Infantil (Fami) que leva artistas da cena musical brasileira em um espetáculo infantil, criativo e educativo. As bandas Beatles Para Crianças, MiniJóia e Pequeno Cidadão vão animar o evento.

Em outras cidades do estado, a programação ocorre no Museu do Café, em Santos; no Museu Casa de Portinari, em Brodowski; no Museu Índia Vanuíre, em Tupã; e o Museu Felícia Leirner, em Campos do Jordão.

A programação completa pode ser conferida no site da Secretaria de Estado da Cultura.

Fonte: Agência Brasil