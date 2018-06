Museus de SP convidam casais para comemorar Dia dos namorados

No Dia dos Namorados, comemorado hoje (12), a Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo faz uma ação para divulgar o lado romântico dos museus. A campanha É Dia de Museu com o Crush convida casais e solteiros a explorarem desde os cafés e jardins, até as possibilidades de presentes oferecidas pelas instituições culturais.

O Museu Municipal de Socorro, que fica na região da Serra da Mantiqueira, traz uma mostra com trabalhos de 12 artistas locais sobre o tema do Dia dos Namorados, que fica exposta de 9 a 23 de junho. No mesmo período, os visitantes poderão usar as máscaras de porcelana da artista Rosa Maria Pereira, que formam um “mural do amor”, para tirarem fotos.

O público também é convidado para aproveitar as áreas verdes e espaços abertos de diversos museus para encontros e piqueniques. Entre os destaques está o Museu da Casa Brasileira, que oferece um jardim de mais de 6 mil metros quadrados em plena a Avenida Faria Lima, rodeado por grandes centros comerciais e prédios de escritórios. Na manhã de hoje (12), a artista Mônica Schoenacker faz uma oficina de estampa usando uma fotografia de um casal de idosos no espaço verde do museu. A participação é gratuita.

O Museu de Arte Sacra, na Avenida Tiradentes, região central da capital, faz hoje uma transmissão ao vivo pelo Instagram para explicar a origem de tradição que apresenta Santo Antônio como o santo casamenteiro. Os casais que forem hoje ao museu e postarem uma foto nas redes sociais com a hashtag #DiadeMuseuComoCrush ganham um catálogo especial.

Fonte: Agência Brasil