Museu recebe 160 visitantes nus pela primeira vez em Paris

A visita para nudistas teve ingressos esgotados em menos de dois dias

O museu de arte contemporânea Palais de Tokyo organizou uma visita dedicada a nudistas na noite de sábado (5) em Paris. Cerca de 160 pessoas participaram do tour, que teve ingressos esgotados em menos de dois dias. As informações são do Independent.

Leia maisFotógrafa retrata estilo de vida de nudistas e naturalistasRestaurante nudista bane gordos, maiores de 60 e tatuados

O museu se tornou o primeiro de Paris a abrir as portas a nudistas. A ação segue os passos do parque Bois de Vincennes, que lançou uma zona naturista no último ano. “O estilo de vida dos naturistas é nu. Cultura faz parte da nossa vida, e essa é uma oportunidade especial”, afirmou o diretor de comunicação da Associação Paris Naturists, Julien Claude-Penegry.

r7ad.printGAds([300, 250], ‘Island’);

Mostrar legenda

Ocultar legenda

380 In-Flight Kitchen; Hong Kong, Taiwan

Replica a experiência de um voo. O interior é desenhado para parecer uma cabine e os atendentes usam roupa de comissários e empurram a comida em carrinhos.

Créditos: Reprodução/Huffington Post

Christon Café; Tóquio

Há muitas culturas e modo de viver no mundo. Assim, o que é estranho para uns pode não ser para outros. Esta é a lição deste café do Japão, que foi buscar inspiração nas igrejas católicas.

Créditos: Reprodução/Huffington Post

Clinic; Cingapura

Este restaurente, bar e casa noturna segue a temática médica. Tudo faz referência ao universo dos hospitais. Credo.

Créditos: Reprodução/Huffington Post

Fortezza Medicea; Volterra, Itália

Localizado dentro de uma prisão, este restaurante tem quase todo o estafe formado por detentos. Não se preocupe, os talheres são de plástico. O local é tão popular que a fila de espera chega a dois meses.

Créditos: Reprodução/Huffington Post

Medieval Times; Kissimmee, Flórida

Restaurantes que se parecem com castelos estão em toda rede presente nos Estados Unidos e no Canadá. As refeições também seguem a etiqueta do século 11.

Créditos: Reprodução/Huffington Post

Modern Toilet; Hong Kong, Taiwan

O restaurante que tem o banheiro como tema faz tanto sucesso que abriu várias unidades.

Créditos: Reprodução/Huffington Post

Neko JaLaLa; Tóquio

Com poucas opções de espaço, os japoneses que amam gatos transformaram os “cafés de gato”, onde se pode curtir a companhia dos felinos, em fenômeno mundial. O Neko JaLaLa foi um dos primeiros. Prrr.

Créditos: Reprodução/Huffington Post

380 In-Flight Kitchen; Hong Kong, Taiwan

Replica a experiência de um voo. O interior é desenhado para parecer uma cabine e os atendentes usam roupa de comissários e empurram a comida em carrinhos.

Créditos: Reprodução/Huffington Post

Christon Café; Tóquio

Há muitas culturas e modo de viver no mundo. Assim, o que é estranho para uns pode não ser para outros. Esta é a lição deste café do Japão, que foi buscar inspiração nas igrejas católicas.

Créditos: Reprodução/Huffington Post

Clinic; Cingapura

Este restaurente, bar e casa noturna segue a temática médica. Tudo faz referência ao universo dos hospitais. Credo.

Créditos: Reprodução/Huffington Post

Fortezza Medicea; Volterra, Itália

Localizado dentro de uma prisão, este restaurante tem quase todo o estafe formado por detentos. Não se preocupe, os talheres são de plástico. O local é tão popular que a fila de espera chega a dois meses.

Créditos: Reprodução/Huffington Post

Medieval Times; Kissimmee, Flórida

Restaurantes que se parecem com castelos estão em toda rede presente nos Estados Unidos e no Canadá. As refeições também seguem a etiqueta do século 11.

Créditos: Reprodução/Huffington Post

Modern Toilet; Hong Kong, Taiwan

O restaurante que tem o banheiro como tema faz tanto sucesso que abriu várias unidades.

Créditos: Reprodução/Huffington Post

Neko JaLaLa; Tóquio

Com poucas opções de espaço, os japoneses que amam gatos transformaram os “cafés de gato”, onde se pode curtir a companhia dos felinos, em fenômeno mundial. O Neko JaLaLa foi um dos primeiros. Prrr.

Créditos: Reprodução/Huffington Post

Mais galerias

Prédio em chamas desaba em São Paulo

10 drag queens nascidas antes de 1900

Conheça Max, um cão surdo e meio cego de 17 anos que se tornou um verdadeiro herói no último fim de semana

r7ad.printGAds([300, 250], ‘Island’);

Mais galerias

Prédio em chamas desaba em São Paulo

10 drag queens nascidas antes de 1900

Conheça Max, um cão surdo e meio cego de 17 anos que se tornou um verdadeiro herói no último fim de semana

Fechar X

(function($) {

$(document).ready(function() {

initialize_virgula_gallery(‘#virgula-gallery-1109014’);

});

})(jQuery)

Fonte: Vírgula UOL