Museu do Louvre cria tour inspirado em clipe de Beyoncé e Jay-Z

(Foto: reprodução/clipe)

No embalo do sucesso do clipe Apes**t, de Beyoncé e Jay-Z, gravado dentro do Louvre, o próprio museu criou um roteiro inspirado no vídeo, informa a AFP.

A agência de notícias francesa diz que a visita guiada leva cerca de 1h30 e faz a pessoa passar pelas 17 obras exibidas no clipe, incluindo Vênus de Milo, A Coroação de Napoleão, Portrait of a Negress e claro, Mona Lisa, entre outras.

Apes**t faz parte do álbum Everything Is Love, de Beyoncé e Jay-Z, autointitulados como The Carters.

Beyoncé e Jay-Z trabalharam juntos em disco

Créditos: beyonce.com/Reprodução

Beyoncé e Jay-Z trabalharam juntos em disco

Créditos: beyonce.com/Reprodução

Fonte: Vírgula UOL