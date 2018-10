Museu do Amanhã terá programação destinada ao público infantil

Uma programação especial dedicada ao público infantil do Rio de Janeiro foi programada pelo Museu do Amanhã, paralelamente à Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Os trabalhos serão iniciados (9), com o seminário “O Cerrado em toda parte”, realizado em parceria com a organização não governamental (ONG) ActionAid e a Rede Cerrado.

A meta é sensibilizar a população para a importância desse bioma e a necessidade de sua preservação, porque abriga vasta quantidade de espécies de flora e fauna, além de populações tradicionais que convivem em harmonia com o ambiente.

Em alusão ao cerrado, equipes do Museu de Mineralogia Aitiara (MuMA) apresentam ao público conteúdos da exposição itinerante sobre o aquífero Guarani e o arenito Botucatu, em duas sessões, de manhã e à tarde.

Ainda dentro da programação dedicada ao bioma, o grupo musical Encantadeiras, formado por quebradeiras de coco babaçu, mostra os cantos entoados durante o trabalho de quebra do coco, seu meio de sobrevivência.

Crianças e ciência

A gerente de Relações Comunitárias do Museu do Amanhã, Laura Taves, informou que a programação especial para o público infantil “Crianças + Ciência = Amanhã” á destaque nos fins de semana, de 12 a e de 19 a 21 deste mês, coincidindo com a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Todas as atividades programadas são ligadas a questões da ciência e da sustentabilidade.

Na manhã do dia 12, crianças de até 5 anos de idade poderão participar da brincadeira Jogos de Bicicleta, que ensina a prática dos primeiros exercícios para aprender a andar de bicicleta. Não há limite de vagas e não é preciso fazer inscrição prévia, disse Laura.

Em seguida, ão início as atividades educativas para maiores de 7 anos. Haverá apresentação do grupo de teatro Companhia Solo e uma edição especial do Clubinho da Leitura, feita pelo Programa Amigos do Museu do Amanhã, no espaço Observatório.

No dia 13, de manhã e à tarde, no Terreiro de Curiosidades, serão desenvolvidas ações em parceria com o Conector Ciência, levando crianças a partir de 12 anos de idade a construir luminárias eletrônicas com DNA. Elas aprenderão também a construir seu primeiro microscópio.

Professores

À exceção dos Jogos de Bicicleta, todas as demais ações exigem inscrição prévia no site do Museu do Amanhã. Serão disponibilizados intérpretes de Libras, caso haja por parte da família essa indicação no momento da inscrição.

Também no dia 13, haverá evento fechado em homenagem a professores das redes pública e privada de ensino que participaram do programa Inspira Ciência, pré-selecionados pelo museu.

Às 15h, está prevista a realização do Cineclubinho, com exibição do filme “O Menino e o Mundo”, do diretor brasileiro Alê Abreu, indicado ao Oscar de 2016 na categoria Melhor Animação.

Na manhã de (14), novamente crianças de até 5 anos de idade poderão participar dos Jogos de Bicicleta. Elas passarão por túneis de pano, testando seu equilíbrio por meio de brincadeiras que as ensinarão a desviar de cones e a pegar bolhas de sabão.

Depois, haverá ação para bebês com o coletivo Os Fabulosos, em duas sessões, das 14h às 15h e das 15h às 16h. “Serão crianças a partir de 2 anos, com 20 vagas por sessão”, informou Laura.

Ações educativas

Na -feira (19), serão realizadas duas sessões com oficinas do Laboratório de Didática em Física, da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Ali, as crianças poderão explorar de forma lúdica os mundos da mecânica e da eletrônica.

A ação foi denominada Tem Criança no Circuito e inclui a construção de circuitos luminosos (de manhã) e a realização de mecânicas em papel (à tarde). Outra atividade educativa está sendo programada pelas equipes do museu e deverá atender a menores com deficiência auditiva.

No dia 20, haverá apresentação do projeto Galileu Mobile, também em duas sessões. O projeto levará ao Museu do Amanhã duas atividades: uma estimulará crianças a criar um sistema solar com massinhas de modelar, para trabalhar o conceito de proporção entre os planetas no universo; outra, vai mostrar a expansão do universo, utilizando bexigas e canetas.

Criado em 2009, o Galileu Mobile é um projeto formado por astrônomos e comunicadores de ciência, de vários países, conhecido internacionalmente. O objetivo do projeto é divulgar astronomia para crianças e jovens, principalmente para classes mais baixas e em lugares onde o acesso a museus e à ciência é mais difícil.

Mão na Lata

No dia 21, haverá oficinas de construção de câmeras escuras portáteis para crianças a partir de 8 anos de idade. Durante o encontro Mão na Lata, o público infantil aprenderá a confeccionar sua câmera fotográfica escura, conhecendo os princípios ópticos de formação da imagem. Serão duas sessões durante o dia. “É um programa também de família”.

De acordo com a gerente de Relações Comunitárias do Museu do Amanhã, cada atividade tem limite de 15 a 30 participantes. São, ao todo, 16 eventos programados, com média de participação de 20 crianças cada. “Eles sempre lotam. É um sucesso danado”.

Os educadores que participam das atividades pertencem à equipe do próprio Museu do Amanhã.

Fonte: Agência Brasil