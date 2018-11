Musa fitness, Bella Falconi exibe corpo pós-gravidez: “Talvez não volte a ter o corpo que tive”

Bella Falconi

Bella Falconi exibiu no Instagram seu corpo 88 dias após dar à luz Stella, sua segunda filha com o marido, Ricardo Maguilla.

Famosa por ser musa fitness, ela disse que talvez não volte a ter o corpo definido e magro que tanto exibiu nas redes sociais.

“Talvez eu nunca mais volte a ter o corpo que já tive um dia. E quer saber? Tá tudo bem! Eu amo ser mãe e acho que esse é o título que melhor me define hoje em dia. Renuncio qualquer titularidade que me limite à imagem, pois o que tenho e posso oferecer ao mundo é muito mais do que isso”, afirmou.

Bella Falconi

Bella disse que é nutricionista, ex-atleta e referência de saúde há 6 anos em redes sociais. “É inevitável que a boa forma física seja ‘cobrada’ de alguma maneira. Mas a minha missão, como mulher, mãe e alguém que já viveu o melhor e o pior do extremismo, é inspirar e não pirar. Eu jamais abriria mão, hoje em dia, de um momento a mais com as minhas meninas para viver numa academia”, disse.

“O meu treino atual é rápido, prático e objetivo. E sei que para obter sucesso com relação à saúde não precisamos de mais de aproximadamente uma hora por dia, cinco vezes por semana, de atividade física. Claro que isso são números genéricos, mas funciona pra mim. E olha que fiquei ‘devagar’ por quase um ano inteiro. O corpo tem memória e uma alimentação saudável balanceia os nossos eventuais ‘furos’ na academia. Inspire, não pire. Que sua saúde seja fruto de uma vida equilibrada e não da escravidão à padrões inexistentes. Esse discurso já está tão clichê que talvez não estejamos mais dando a ele a importância que merece. Mas eu insisto: você é muito mais do que o sentimento de inferioridade ao qual a comparação te conduz”, completou.

Mãe de quadrigêmeos exibe estrias causadas pela gravidez

Depois de ter quadrigêmeos, Doreen Ching, de 23 anos, da Malásia, decidiu compartilhar fotos do impacto que parir quatro bebês teve em seu corpo.

Créditos: Reprodução/Instagram

