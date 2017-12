Municípios da Região Sul serão beneficiados com mais de 1000 cartões Pró-família

O Governo do Estado de Mato Grosso, por meio da Secretaria de Trabalho e Assistência Social (Setas-MT), realiza a entrega de mais de 1.100 cartões do programa Pró-família. Serão beneficiadas 910 famílias em situação de vulnerabilidade social com o cartão alimentação.

As entregas serão realizadas durante a passagem da 11ª edição da Caravana da Transformação, que acontece no município de Rondonópolis (210 km de Cuiabá), entre os dias 04 e 08 de dezembro.

O cronograma contempla nove municípios da região sudeste do Estado. Entre os municípios atendidos estão Rondonópolis (cidade-sede), Paranatinga, Santo Antônio do Leste, Itiquira, Ouro Branco – distrito de Itiquira, Guiratinga, Tesouro, Pedra Preta e São José do Povo.

Já na segunda-feira (04.12), serão beneficiadas famílias de Paranatinga e Santo Antônio do Leste, com 144 cartões Pró-família, que é um complemento de renda no valor de R$ 100 para ajudar na manutenção alimentar. O recurso só pode ser usado para a compra de alimentos em mercados credenciados pelo Estado.

Na região Sul e região do Araguaia, o Governo do Estado já fez a entrega de 1.163 cartões aos municípios de Alto Garças, Alto Taquari, Araguainha, Dom Aquino, Jaciara, Juscimeira, Primavera do Leste e São Pedro da Cipa.

Os profissionais que integram a rede de proteção, agentes comunitários de saúde e assistentes sociais, também irão receber o cartão, que confere um complemento na renda salarial da equipe técnica. Serão entregues 302 cartões para os profissionais. O valor repassado é de R$ 100 para agentes comunitários e R$ 300 para assistentes sociais.

O objetivo da estratégia do Governo do Estado é promover a melhoria das condições de vida das famílias com maior grau de vulnerabilidade social por meio da oferta de um conjunto de ações intersetoriais planejadas, levando em conta a necessidade de cada família e as especificidades do território onde ela reside.

A secretaria de Trabalho e Assistência Social, Mônica Camolezi, ressalta que o programa tem como objetivo atender famílias do Estado em situação de vulnerabilidade e fazer o monitoramento dessas famílias, para que o Estado possa identificar as fragilidades e promover a inclusão sócio produtiva dessas famílias.

A titular da Setas reforça que o grande diferencial do Pró-família é o foco no monitoramento e acompanhamento das famílias assistidas. “O monitoramento contínuo feito pelas agentes de saúde e assistentes sociais, que compõem a equipe técnica, é o maior benefício dado às famílias. O nosso objetivo é comemorar a saída dessas famílias do programa, com qualificação e uma condição de vida mais digna”, destacou a secretária Monica Camolezi.