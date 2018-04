Mulheres trans podem participar de maratona no grupo feminino nos EUA

Corrida acontece na próxima semana

Mulheres transgêneros poderão participar da Maratona de Boston, na próxima segunda-feira (16), no grupo feminino, segundo o Independent UK. Transgêneros já participaram de corridas nos grupos do gênero com o qual se identificavam em outros eventos, mas de forma discreta. Dessa vez, o a Associação Atlética de Boston informou: “nós entendemos as pessoas conforme o que elas falam. Nós registramos as pessoas conforme elas se especificam”.

Transgênero realiza sonho de ser pastor em igreja nos EUA

O assunto levantou discussões sobre os efeitos do testosterona no desempenho da mulher transgênero e a possibilidade de criar uma competição injusta para as mulheres. A Associação Atlética de Boston analisou o caso da corredora Amelia Gapin que decidiu passar por cirurgia de mudança de sexo para participar da competição como mulher. A associação preferiu não colocar mais obstáculos no caminho da comunidade transgênero e permitiu a participação de acordo com a identidade de gênero. Ao menos cinco mulheres transgênero participarão da maratona deste ano.

Jaimie Wilson é um homem transgênero

O norte-americano decidiu documentar sua transição nas redes sociais

Créditos: Reprodução

Fonte: Vírgula UOL