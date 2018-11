‘Mulheres sofrem todo dia’, diz Claudia Leitte após machismo de Silvio Santos

Claudia Leitte

Leia mais’De Volta para o Futuro’: Michael J. Fox e Christopher Lloyd …Turnê das Spice Girls ganha mais ingressos e novas datas

Mesmo com o Teleton 2018 tendo ultrapassou a meta dos R$ 30 milhões, o episódio machista envolvendo Silvio Santos com Claudia Leitte deixou uma mácula. Claudia foi para as redes sociais nesta segunda (12) e desabafou:

“Quando passamos por episódios desse tipo, vemos em exemplificação, o que acontece com muitas mulheres todos os dias, em muitos lugares. Isso é desenfreado, cruel, nos fere e nos dá medo”, afirmou.

Claudia Leitte estava com um vestido rosa acima da altura do joelho e esclareceu que isso não é argumento: “Definitivamente a culpa não é do que estamos usando. A culpa é dessa atitude constrangedora e de dois pesos e duas medidas. Somos livres! Eu, como cantora, ciente do meu papel e da responsabilidade que carrego, sentia que precisava dizer isso a vocês, meus fãs, e a todas as pessoas, em especial às mulheres, que longe do olhar público sofrem todos os dias.”

O que Silvio disse

Durante entrevista, Silvio Santos falou que não abraçaria a cantora: “esse negócio de ficar dando abraço me excita e eu não gosto de ficar excitado”. “No sentido feliz da palavra, né? De alegria, euforia, excitação”, tentou contornar Claudia. Mas o apresentador insistiu: “Não, não é euforia, não. É excitação mesmo”.

O evento beneficente foi criado para ajudar crianças da AACD — Associação de Assistência à Criança Deficiente. Em um período de 24 horas, artistas doam seus cachês para pedir doações durante programação ao vivo no SBT.

Fonte: Vírgula UOL