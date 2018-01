Mulheres se tornam mais felizes após os 85 anos de idade, diz pesquisa

Reprodução/Metro Mulheres se tornam mais felizes após os 85 anos

As mulheres geralmente são menos felizes do que os homens até os 85 anos de idade, de acordo com uma pesquisa do Serviço Nacional de Saúde do Reino Unido (NHS)

De acordo com psiquiatras, isso pode ser porque elas ficam viúvas por volta desta idade, afirma o jornal The Times.

A pesquisa com 8 mil adultos britânicos também revelou que as mulheres são mais propensas que os homens a relatar graves problemas de saúde do que os homens ao longo de suas vidas.

A discrepância foi particularmente prevalente no que se refere à saúde mental, com 28% com idades compreendidas entre os 16 e 24 anos, em comparação com apenas 16 por cento dos homens.

No entanto, isso diminui com a idade, uma vez que 18% dos homens e mulheres relatam doenças mentais entre as idades de 25 e 34.

A pesquisa consistiu em 12 perguntas que levaram os participantes a avaliar seus níveis de autoconfiança, ansiedade, distúrbios do sono.

De acordo com Kate Lovett, reitora do Royal College of Psychiatrists, as mulheres podem ser geralmente mais infelizes do que os homens porque se sentem sobrecarregadas pelas responsabilidades domésticas.

Isso pode reduzir a idade avançada à medida que seus filhos se tornam adultos e já não sentem o mesmo dever de cuidado.

No entanto, enquanto as mulheres podem ser estatisticamente mais propensas a desenvolver a depressão, Lovett explica que são homens que são realmente mais vulneráveis ​​à condição, especialmente aqueles que têm mais de 85 anos e não têm parceira.

Famosos “velhinhos”

1 de 13

Famosos velhinhos

Natalie Portman por John Mcconneell

Créditos: Reprodução

Famosos velhinhos

Kate Moss por Grumplebits

Créditos: Reprodução

Famosos velhinhos

Justin Bieber por Hidreley

Créditos: Reprodução

Famosos velhinhos

Obama por Luiz Carlos Estati

Créditos: Reprodução

Famosos velhinhos

Cameron Diaz por Mandrak

Créditos: Reprodução

Famosos velhinhos

Christina Aguilera por Grumplebits

Créditos: Reprodução

Famosos velhinhos

Charlie Sheen por John Mcconnell

Créditos: Reprodução

Famosos velhinhos

Diane Kruger por Mandrak

Créditos: Reprodução

Famosos velhinhos

Gwen Stefani por Grumplebits

Créditos: Reprodução

Famosos velhinhos

Miley Cyrus por Felipe Bolfe

Créditos: Reprodução

Famosos velhinhos

Gwyneth Paltrow por The Brok

Créditos: Reprodução

Famosos velhinhos

Paris Hilton por Grumplebits

Créditos: Reprodução

Famosos velhinhos

Emma Whatson por Ivanildo

Créditos: Reprodução

Fonte: Vírgula UOL