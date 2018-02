Mulheres dizem ‘não’ a homens e se casam com árvores no México

Reprodução Cerimônia é alerta para problema de desmatamento e exploração de madeira na região

Os noivos não são muito de falar, mas sem dúvida são altos, têm”presença” e fazem bem para o mundo. Um grupo de mulheres vestidas de noiva decidiu se casar com árvores no México, segundo o jornal Metro do Reino Unido. Fotos foram compartilhadas das noivas beijando os “noivos” no evento.

O “casamento” não é reconhecido por lei, é claro. Mas serve para chamar a atenção ao problema de exploração de madeira em San Jacinto Amilpas, no estado Oaxaca. Cerca de um terço do México é coberto por florestas e o desmatamento ilegal é um problema no país. Oaxaca é um dos estados com o índice de desmatamento mais alto do México.

A cerimônia foi organizada pela organização Bedani, como forma de lembrar a importância da natureza.

Fonte: Vírgula UOL