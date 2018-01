Mulheres deformadas se emocionam após transplante de sobrancelhas

Reprodução Niaz após transplante de sobrancelhas

Elas tiveram os rostos completamente deformados após sofrerem ataques com ácidos e uma explosão. As histórias das paquistanesas Fatima Muneer, 45, Niaz Bano, 53, e Cleaner Zahida Parveen, 24, são diferentes, mas elas enfrentam uma situação em comum: a busca por melhorar a aparência das cicatrizes que as deixaram irreconhecíveis. Em meio a tantos desafios, as três ganharam um presente: uma cirurgia de transplante de sobrancelhas com todos os custos pagos.

A ação foi do cirurgião britânico Asim Shahmalak, que efetuou o procedimento raro em Karachi, nas três mulheres, segundo o Daily Mail. O profissional usou fios de cabelo do couro cabeludo das pacientes para criar as sobrancelhas. Shahmalak vive em Manchester, mas viaja regularmente ao Paquistão para tratar mulheres vítimas de ataque com ácido. Fatima, Niaz e Cleaner já passaram por diversos processos cirúrgicos.

Eu não poderia estar mais grata ao Dr. Shahmalak. Sou muito sortuda de ter toda essa ajuda, estou realmente retomando a minha vida”, disse Fatima após ver o resultado. Niaz afirmou que a cirurgia é como se fosse ” o último estágio para reconstruir” a sua face.

