Mulheres de seios enormes estão insatisfeitas com tamanho e querem aumentá-los

Nesta semana, três mulheres de seios enormes, bem maiores do que o normal, foram ao programa This Morning para falar justamente sobre o tamanho deles.

Lilly (da foto acima), Mary e Dolly contaram ao apresentador Phillip Schofield que se submeteram a inúmeros procedimentos cirúrgicos para chegarem ao tamanho de seios ideais. Só que estão insatisfeitas e querem aumentá-los.

“A minha pele permite essa expansão. Então, posso preenchê-la cada vez mais”, disse Lilly sobre inserir próteses de silicone ainda maiores nos seios. Na conversa, Dolly explicou que quanto maior, melhor: “Eu amo seios grandes, mesmo que eles não sejam naturais. Estou obcecada com isso. Acho que sou mais obcecada do que os caras”.

Ao ser questionada sobre o que o marido acha, Dolly responde: “Ele me apoia de qualquer maneira. Ele diz: ‘É a sua escolha, é o seu corpo e é o que você quer’”.

As infos são do Metro. Assista a entrevista abaixo:

Adivinhe: silicone ou natural?

1 de 30

Pamela Anderson

TURBINADA! Pamela Anderson pôs silicone nos seios para posar para a ‘Playboy’ dos EUA em 1989. Ao longo dos anos ela foi aumentando o tamanho das próteses e hoje teria mais de 400 ml em cada seio.

Créditos: Divulgação

Charlize Theron

NATURAL! Mas acredita que a atriz disse que muitas vezes perde papéis em filmes de ação porque seus seios são considerados pequenos?”Eu sempre soube que não poderia filmar aquelas cenas de chutes e corridas que atrizes com seios grandes costumam fazer”, disse Charlize

Créditos: Reprodução

Anne Hathaway

NATURAL! A atriz aparece com os seios de fora no filme “Amor e Outras Drogas”, em que protagoniza cenas para lá de quentes com o sortudo Jake Gyllenhaal.

Créditos: Reprodução

Jennifer Love Hewitt

NATURAL! Muita gente se impressiona com os seios da atriz Jennifer Love Hewitt. Mas acredite: ele é assim naturalmente.

Créditos: Reprodução

Kate Perry

NATURAL! Filha de pastor, a cantora Katy Perry, contou durante entrevista para a revista “GQ” que quando era pre-adolescente rezava para ter seios avantajados. “Eu dizia: ‘Deus, por favor, deixe-me ter seios tão grandes que eu não consiga ver meus pés quando estiver deitada?’”, revela a cantora.

Créditos: Reprodução

Deborah Secco

TURBINADA! A atriz tem cerca de 235 ml de silicone em cada seio.

Créditos: Reprodução

Christina Hendricks

NATURAL! A deusa Christina Hendricks, que interpreta secretária Joan de “Mad Men”, finalmente afirma que seus seios são SUPER verdadeiros! A atriz disse ao jornal Daily Mail:”São de verdade, é óbvio. Qualquer pessoa que já tocou em seios na vida sabe que os meus são naturais”, avisou.

Créditos:

Rihanna

NATURAL! A cantora é tão maravilhosamente mais que demais que nem precisou turbinar os seios. São originais de fábrica!

Créditos: Reprodução

Christina Aguilera

TURBINADA! A cantora já passou por algumas tantas vezes pelo bisturi. Uma das mais óbvias cirurgias que ela se submeteu foi o implante de silicone nos seios.

Créditos: Reprodução

Tyra Banks

NATURAL! Os seis da modelo e apresentadora Tyra Banks não são apenas naturais como a dúvida do público quanto a isso a fez tomar uma decisão radical. Ela se submeteu ao vivo, em seu programa de TV, a um exame de ultrassom e provou que seus seios nunca foram tocados por um cirurgião. Pah!!!

Créditos: Reprodução

Carolina Dieckmann

TURBINADA! A atriz declarou no programa ‘CQC’ que já fazia parte do “time das siliconadas”. A atriz optou por próteses pequenas e ficou muito natural, não acha?

Créditos: Reprodução

Eva Green

NATURAL! Se há cena de fetiche no cinema dos anos 2000 pra cá, é a do topless que a atriz fez em “Os Sonhadores”.

Créditos: Reprodução

Lindsay Lohan

TURBINADA! Sim, a atriz e cantora é toda trabalhada no peito de silicone. E quem se importa? 🙂

Créditos: Reprodução

Scarlett Johansson

NATURAL! Ao contrário do que muitos pensam, a comissão de frente da atriz é completamente natural!

Créditos: Reprodução

Nicki Minaj

TURBINADA! Nicki Minaj jura que nunca recorreu às plásticas, mas… É só dar um Google em fotos antigas da rapper e dá pra ver que não só a Anaconda é de silicone, mas o seios também são!

Créditos: Reprodução

Victoria Beckham

TURBINADA! A ex-Spice Girl teria colocado seu primeiro implante de silicone em 1999. Insatisfeita porém com o resultado, a mulher de David Beckham resolveu colocar protéses maiores em 2000. Em 2011, admitiu ter retirado as próteses para ter um visual mais natural. Será?

Créditos: Reprodução

Daisy Lowe

NATURAL! A modelo Daisy Lowe, filha do roqueiro Gavin Rossdale, tem seios 100% originais e adora fazer um topless. Na entrevista ela declarou que se sente orgulhosa de seu corpo curvilínio, comparado ao das modelos super magras. “Eu tenho peitos, tenho quadris , bunda e coxas. Desculpe”.

Créditos: Reprodução

Ivete Sangalo

TURBINADA! Em 2006, a cantora entrou para o time das siliconadas. No início, desconversou e não quis falar sobre o assunto. Mas logo depois Ivetão contou para a imprensa que essa seria uma das novidades de seus próximos shows.

Créditos: Reprodução

Eva Mendes

NATURAL! A atriz norte-americana de origem cubana garante que tudo isso que a gente vê aí na foto é a mais pura herança genética. Bela genética, Eva!

Créditos: Reprodução

Mariah Carey

TURBINADA! Em 1999, Mariah Carey ainda apresentava seios pequenos. Em 2005, apareceu com o busto bem mais evidente. Dizem que ela já teria feito ao menos duas intervenções cirúrgicas.

Créditos: Divulgação

Halle Berry

NATURAL! De Bond Girl á Mulher Gato, a atriz Halle Berry é uma musa de Hollywood com os seios totalmente naturais! É raro isso por lá, mas é verdade.

Créditos: Reprodução

Jessica Simpson

NATURAL! Poisé! A cantora Jessica Simpson também nunca se submeteu a nenhuma cirurgia para aumento do busto. E que busto!

Créditos: Reprodução

Jessica Biel

NATURAL! A linda atriz é toda fitness, mas se tem uma coisa que é original nela… são os seios!

Créditos: Reprodução

Kate Hudson

TURBINADA! Kate Hudson também não fala sobre o assunto, mas em março 2007 ganhou espaço nos jornais por ter aparecido com seios maiores.

Créditos: Reprodução

Kate Upton

NATURAL! Cansada de escutar fofocas sobre os seus seios, a modelo é enfática: “Tem coisas na gente que não podemos mudar. E eu não posso mudar o tamanho dos meus peitos. Eles são naturais!”.

Créditos: Reprodução

Gwen Stefani

TURBINADA! Gwen é linda de qualquer jeito, mas ela colocou silicone nos seios sim quando começou sua carreira solo, lá pelos idos dos anos 2000.

Créditos: Reprodução

Kim Kardashian

NATURAL! A deusa Kim Kardashian, de 34 anos, já declarou que os seios dela são “100% reais”.

Créditos: Reprodução

Salma Hayek

NATURAL! Amigo, eu sei que é difícil de acreditar, mas os peitos da atriz Salma Hayek nunca “viram” um bisturi!

Créditos: Reprodução!

Sofia Vergara

NATURAL! A bela Sofia Vergara também dispensou cirurgias quando o assunto é o tamanho dos seios dela!

Créditos: Reprodução

Grazi Massafera

TURBINADA! A atriz têm próteses de silicone bem proporcionais ao corpo. Nem parece que não são naturais!

Créditos: Photo Rio News

