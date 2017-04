Mulheres de carne, osso e gordura: veja famosas que não ligam para celulites

Mais uma vez, a “traseira” de Kim Kardashian é alvo de polêmicas e muito patrulhamento inconveniente. Durante uma viagem com amigas e irmãs em Tulum, no México, a socialite foi flagrada por paparazzis enquanto saía do mar, deixando à mostra um bumbum fenomenal e com algumas celulites, é claro.

As fotos repercutiram nas redes sociais quase de que imediato, com críticas e comentários para lá de negativos, como se Kim não fosse uma mulher como qualquer outra – com celulites, dobrinhas, estrias e outras imperfeições, tão humanas quanto normais.

Ela, que não é boba nem nada, fez piada com tanta negatividade e apareceu no dia seguinte com um biquíni ainda mais curto, provando que não tem tempo a perder com essa patrulha besta do corpo perfeito. A Amber Rose fez o mesmo nessa semana, publicando um vídeo em que celulites e estrias ficam bem à mostra nas coxas.

Em vez de obsessão, aceitação. Reunimos declarações e relatos de celebridades, no Brasil e no mundo, que não veem motivos para pirar com esses furinhos que fazem parte da nossa natureza.

Olha só quanto recado legal! 😉

Fonte: Vírgula UOL