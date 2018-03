Mulheres alcançam orgasmo seis vezes mais com mulher do que com homem

Reprodução Casais de mulheres chegam a atingir o orgasmo 55 vezes ao mês, segundo estudo

Quando o assunto é o prazer feminino, mulheres entendem mais do que os homens. Uma pesquisa envolvendo milhares de pessoas ao redor do mundo, com idades entre 18 e 65 anos, descobriu que mulheres chegam ao orgasmo com mais frequência quando estão acompanhadas de outra mulher na cama. O relatório mostrou que casais de mulheres chegam ao orgasmo 55 vezes ao mês.

Leia maisEspecialista conta ‘segredo’ para melhorar orgasmo e desejo …Lubrificante feito de maconha, ‘Xapa Xana’ promete orgasmos de …

Mulheres heterossexuais, no entanto, afirmaram que a média de orgasmos ao lado do parceiro fica em sete vezes ao mês. O motivo, segundo informações do Daily Mail, pode ser por homens ficarem preocupados com o próprio prazer. A pesquisa mostra que mulheres se beneficiam mais de diferentes práticas na cama, do que a penetração em si.

20 relatos de orgasmo transformados em arte

1 de 20

<!– r7ad.printGAds([728, 90], ‘SuperBanner2’); –>

<!– –>

✖

<!– r7ad.printGAds([300, 250], ‘Island2’); –>

<!– –>

"Fiquei com aquela imagem na minha cabeça por dias até que me tranquei no quarto e comecei a me masturbar lentamente. Foi incrível, novo, mágico, lindo"

Créditos: Orgasmus Multiplus / Divulgação

"Clitóris, formato casulo Convida sua língua a dançar Eu, bicho, te como, te engulo No gozo, chrysaliis se põe a voar"

Créditos: Orgasmus Multiplus / Divulgação

"Grandioso, volumoso, apoteótico. Uma coisa assim, como fogos de artifício e banda militar"

Créditos: Orgasmus Multiplus / Divulgação

"Poderia ali ser o primeiro de um alto conhecimento, tão alto quanto tudo que esta por mim. O prazer é estar dentro de mim"

Créditos: Orgasmus Multiplus / Divulgação

"Eu me joguei…e você, cui-da-do-sa-men-te, milimetricamente, me tocou. Cheio de cuidados, de reservas, de perigos… até cair fundo, cair de boca, cair de quatro e me pegar intensamente como no cinema, como nos meus sonhos, crescente (…)"

Créditos: Orgasmus Multiplus / Divulgação

"Quando menos percebi, estávamos suadas, escorrendo de prazer e líquidos corporais A posição, não-tão-missionária-assim, fez com que estivéssemos a um palmo de distância tanto do rosto quanto dos seios"

Créditos: Orgasmus Multiplus / Divulgação

"Espasmo e leveza, sorrio nua e crua sob o momento que por poucos segundos paecem horas intermináveis. Queria ficar neste momento pela eternidade (…)"

Créditos: Orgasmus Multiplus / Divulgação

" Então, visualizo o crescimento da pilhagem cessar e, no topo dela, um botão de flor se formar e se abrir, resplandecer e em seguida murchar numa espetacular representação mental do meu gozo"

Créditos: Orgasmus Multiplus / Divulgação

"Abro os olhos e estou descalça numa grama fofa, uma floresta com cheiro de terra e repleta de folhagens que se enroscam em mim conforme eu sigo atrás de algo que está delicioso procurar"

Créditos: Orgasmus Multiplus / Divulgação

"Meus poros se abriram e um arrepio eterno continua em mim até hoje. Intensidade, desejo, amor e estrelas. A cada movimento eu me sentia mais segura, confortável e realizada. O tempo terreno não estava na nossa dimensão, vivemos uma vida inteira de sensações"

Créditos: Orgasmus Multiplus / Divulgação

"(…) vou enrijecendo as pernas, na expectativa de senti-lo mais e mais, da mesma forma que sempre me satisfiz sozinha, com meus dedos, até que vem a melhor sensação que existe, agora a dois, ao mesmo tempo, momento mágico, explosivo (…)"

Créditos: Orgasmus Multiplus / Divulgação

"Vem natural, vem sem neuras, descabelada, acordando com gosto de corpo, cheiro de gente, urra alto, gemer sem pudor. Sozinha ou acompanhada, que seja inteiro, que adormeça o corpo, derretida no fim, peito palpitando e sorriso no rosto"

Créditos: Orgasmus Multiplus / Divulgação

"O toque. A intimidade. A mão. O gemido. Como sentir sem saber? Por onde começar? Onde vou tocar? Lembranças. Toques. Suspiros. A mão. O gemido. "

Créditos: Orgasmus Multiplus / Divulgação

"Chegou com um convite pela manhã me mostrando o amor e valor próprio, então quando aceitei o convite deixei seus dedos enterrarem no meu corpo até o momento que partiu"

Créditos: Orgasmus Multiplus / Divulgação

"Foi uma tarde inteira de olhares interligados, os barulhos dos carros e pessoas lá fora nos deixava em êxtase até que uma hora se fez silêncio absoluto, como se existisse apenas o nosso som, o som dos corpos entrando em atrito, o som do coração dele fazendo melodia com o meu (…)"

Créditos: Orgasmus Multiplus / Divulgação

"(…) A frequência cardíaca congela, paralisa e dispara, Me enche de calor, me convida a viajar… Quero imortalizar o momento (…)"

Créditos: Orgasmus Multiplus / Divulgação

"(…) o mundo ficou em silêncio, um arrepio da espinha até a ponta do pé percorreu meu corpo, tremores e um grito explodiu em minha garganta"

Créditos: Orgasmus Multiplus / Divulgação

“(…) em segundos aquele fogo místico vindo do universo dos prazeres toma meu corpo e sou lançada ao vento, sou tomada pelo prazer, por alguns segundos eu sinto como se pudesse voar”

Créditos: Orgasmus Multiplus / Divulgação

"Ainda me lembro e às vezes sonho, subi muitas vezes até a lua e algumas outras fui transportada, arremessada, lançada, sei lá, para o universo sem fim, sem tempo e papel nasem lugar, onde o corpo cumpre seutural, maior e único"

Créditos: Orgasmus Multiplus / Divulgação

"Um orgasmo bem vivido (para mim), é como uma onda que explode. Só que para dentro"

Créditos: Orgasmus Multiplus / Divulgação

Mais galerias

Comportamento

A cabeleira de Marouane Fellaini

Comportamento

Como foi o primeiro casamento gay do Copacaba Palace

Comportamento

Cortina permite usar smartphones e tablets no banho

Anterior

Próxima

Fonte: Vírgula UOL