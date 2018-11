Mulher traída mata o namorado, pica a carne e serve em jantar para colegas de trabalho

Uma mulher no Marrocos é acusada de matar o namorado, picar a carne, cozinhá-la com arroz e servir em um jantar para os colegas de trabalho.

O site Daily Mail informou que os advogados da mulher, que não teve o nome divulgado, matou o namorado de sete anos após descobrir que ele planejava se casar com outra pessoa.

Ela foi presa depois que o irmão da vítima foi à polícia reportar o seu sumiço. Em busca na casa onde viviam, foi encontrado um dente dentro do liquidificador e, segundo a imprensa local, os testes de DNA confirmaram serem o ex-namorado desaparecido.

Fonte: Vírgula UOL