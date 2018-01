Mulher tira selfie enquanto pessoa se afoga atrás dela

(Foto: Anneka Bading)

Uma mulher descobriu que enquanto tirava uma selfie capturou os últimos segundos de vida de um homem, que se afogou atrás dela em uma cachoeira em Melbourne, na Austrália.

Anneka Brading foi curtir o último sábado, 20, com dois amigos na famosa cachoeira Mackenzie Falls, no Parque Nacional Grampians. Só que, enquanto tirava uma selfie, um rapaz escorregou nas pedras e caiu na água, e ela filmou tudo sem querer. As pessoas ao redor tentaram salvar o homem, mas ele acabou morrendo afogado.

Anneka percebeu isso quando, no dia seguinte, foi rever as suas fotos e viu que filmou o momento em que o homem se afogou. “Na hora eu não tinha ideia do que estava acontecendo. Achei que algum tipo de animal estava na água. Não consegui entender nada e eles continuaram gritando e apontando”, disse ela ao The Stawell Times.

“Minhas pernas começaram a tremer quando eu soube o que estava acontecendo, mas ninguém sabia o que fazer. Cerca de 40 pessoas estavam visitando o local no momento, incluindo um salva-vidas fora de serviço que pulou na água, mas a pressão da cachoeira foi muito forte e o levou”, lamenta Anneka.

O corpo do homem foi achado às 9h30 do dia seguinte. Confira a foto:

(Foto: Anneka Bading)

Fonte: Vírgula UOL