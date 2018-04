Mulher tira fotos em segredo de pai e filha de mãos dadas

Mulher tira fotos em segredo de filha e pai de mãos dadas

A senhora Ironbad, das Filipinas, compartilhou no fórum Reddit fotos do projeto que vem mantendo em segredo há anos. São imagens de uma menina crescendo enquanto segura a mão do pai.

“Estou planejando fazer uma montagem de vídeo dessas fotos para seu aniversário de 18 anos ou talvez seu casamento”, afirmou.

“Meu marido não é um redditor e ele não tem mais nenhuma conta de mídia social, então acho que meu segredo ainda é seguro”, disse ela.

Bem, se estiver nas Filipinas, não mostre o Virgula para este cara.

Mulher tira fotos em segredo de filha e pai de mãos dadas

Mulher tira fotos em segredo de filha e pai de mãos dadas

Créditos: Reddit/Ironbad/Reprodução

Mulher tira fotos em segredo de filha e pai de mãos dadas

Mulher tira fotos em segredo de filha e pai de mãos dadas

Créditos: Reddit/Ironbad/Reprodução

Fonte: Vírgula UOL