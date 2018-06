Mulher tem câncer detectado em programa de TV

O médico Erich Voigt estava assistindo ao programa Beachfront Bargain Hunt (BBH), do canal de TV fechado dos EUA HGTV, quando reparou que a mulher que participava no programa tinha um calombo no pescoço, que acabou se revelando câncer na tiróide.

Erich, de Nova York usou o Facebook para conseguir encontrar a mulher e conseguiu avisá-la.

“Era assimétrico e movia-se debaixo da pele enquanto Nicole falava. Pensei, ela não deve saber que tem isto. Senti-me na obrigação de que ela soubesse”.

“Ela vai ser vista por um cirurgião e vai receber tratamento apropriado e espero que ela se cure. Este é o maravilhoso poder do Facebook e das boas pessoas”, disse o médico.

Em entrevista à ABC News, Nicole McGuinness, de 32 anos, que já tinha sobrevivido a um câncer no cérebro, considerou um “milagre” que o médico tivesse assistido ao programa.

Os dois encontraram-se, na terça, no programa Good Morning America, onde Nicole agradeceu a Erich.

“Quem sabe quanto tempo eu poderia ter andado sem verificar o alto. Por isso, do fundo do meu coração, muito obrigada.”

Mulher tem câncer detectado em programa de TV

Créditos: Reprodução

Fonte: Vírgula UOL