Mulher tem 21 filhos e forma maior família do Reino Unido

Maior família do Reino Unido

Os pais da maior família do Reino Unido estão esperando o bebê número 21. Sue e Noel Radford deram declarações de que a família estava completa em setembro de 2017, mas os planos mudaram, segundo informações do Mirror. O casal divulgou a notícia em vídeo no YouTube e uma foto do ultrassom do bebê.

A filha mais velha do casal tem 30 anos e eles já são avôs de três crianças. Sue, 43 anos, e Noel, 47 anos, têm mais de 40 mil seguidores no Instagram, onde compartilham imagens da família. O casa participou de um programa de TV chamado “20 Crianças e Contando”.

Parto na água

A fotógrafa norte-americana Laura Fifield, de Spokane, nos Estados Unidos, registrou o parto de Natalie

Créditos: Reprodução

Fonte: Vírgula UOL