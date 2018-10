Mulher se ‘casa’ com noivo morto nos EUA

Jessica Padgett deveria casar com o amor de sua vida em 29 de setembro. Em vez disso, a noiva enlutada usou o vestido de noiva para visitar o túmulo de seu noivo no dia em que pretendia trocar votos.

Dez meses antes, Kendall James Murphy, um bombeiro voluntário dos EUA, foi morto por um suposto motorista bêbado enquanto tentava ajudar uma vítima de acidente de carro em Daviess County, Indiana.

Quando ele abriu a porta do passageiro de seu carro para recuperar alguns equipamentos de proteção, ele foi atingido por outro carro. Murphy morreu imediatamente.

O motorista, que foi acusado pelo incidente, era um bombeiro voluntário de outro departamento que estava respondendo ao mesmo acidente. Álcool, velocidade, uso de telefones celulares e distração do motorista foram citados em um relatório de aplicação da lei como fatores do acidente.

Padgett disse ao Global News que a sessão de fotos de duas horas foi uma “montanha-russa emocional”. Foi tirada em Glendale, Indiana – onde o casal teve o photoshoot de noivado.

Ela disse que o grupo nupcial e padrinhos do casal estavam no lugar quando ela chegou.

“Foi muito emocionante, eu tive que me segurar porque eu estava chorando muito com isso”, disse ela.

Em algumas das fotos, Murphy foi incluído em segundo plano. “É difícil quando você sente falta de alguém. Mas, você sabe, se você sentir falta deles você foi abençoado. Isso significa que você teve alguém especial em sua vida, alguém que vale a pena perder”, afirmou a fotógrafa Mandi Knepp.

Fonte: Vírgula UOL