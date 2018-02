Mulher retorna de volta ao mundo e encontra casa cheia de maconha

Reprodução Segundo Tanya, mais de 200 plantas foram encontradas

A inglesa Tanya Laverty alugou sua casa para uma família durante o período de sua viagem ao redor do mundo. Tanya fez trabalhos voluntários em diversos países na Ásia e quando retornou se deparou com o lugar onde morava transformado em uma fazenda de plantação de maconha. “Estava coberta de maconha. Eu perdi a cabeça, comecei a chorar”, contou ela ao jornal Metro do Reino Unido.

Leia maisInimigas! Vem descobrir celebridades que jamais poderiam estar na …Mariana Ximenes faz ensaio beneficente para ajudar mulheres nas …

A família parou de pagar o aluguel à Tanya, ela achou estranho e voltou à Inglaterra para apurar o que estava acontecendo. Segundo a Tanya, cerca de 200 plantas foram encontradas no imóvel, a quantidade representa uma produção equivalente a cerca de mais de R$ 3 milhões pode ano. A moradora corre risco de perder a propriedade, já que não recebeu os valores do aluguel e os custos para o reparo são altos.

Coffeeshops em Amsterdam: 10 fatos

1 de 10

<!– r7ad.printGAds([728, 90], ‘SuperBanner2’); –>

<!– –>

✖

<!– r7ad.printGAds([300, 250], ‘Island2’); –>

<!– –>

Hippies em Amsterdam

A ideia dos coffeeshops surgiu nos anos 1970 com o movimento hippie. Eram “casas de chá” onde artistas e hippies se reuniam para trocar ideias

Créditos: Divulgação

Heroína

Nos anos 1970, a chegada de drogas mais pesadas fez o governo da Holanda ser mais tolerante ao uso da maconha

Créditos: Divulgação

Mellow Yellow

Esse foi o primeiro coffeeshop de Amsterdam

Créditos: Divulgação

Distrito Red Light

O bairro concentra a maior parte dos coffeeshops do país

Créditos: Divulgação

Bulldog Coffeeshop

É o coffeeshop mais popular e o mais antigo que continua em funcionamento

Créditos:

Era delegacia

O prédio onde o Bulldog foi criado costumava ser uma delegacia de polícia

Créditos: Divulgação

Bulldog coffeeshop

Maiores de 18 anos são bem-vindos a visitar o local e a consumir diversos tipos de cannabis

Créditos: Divulgação

Space Cake

Um dos produtos populares dos coffeeshops é o Space Cake, bolo feito com cannabis

Créditos: Divulgação

Coffeeshop menu

Os estabelecimentos oferecem, além dos produtos com cannabis, snacks, bebidas quentes, sucos e refrigerante

Créditos: Divulgação

Não é permitido fumar na rua

Na Holanda, é ilegal carregar mais de cinco gramas de maconha ou hash, fumar maconha na rua e plantar cannabis em casa

Créditos: Divulgação

Mais galerias

Viagem

Homem quase morre em acidente e agora viaja o mundo

Viagem

Sugestões de locais para o Tropical Burn

Viagem

Volta ao mundo de trem

Anterior

Próxima

Fonte: Vírgula UOL