Mulher recebe indenização após ficar incapaz de atingir orgasmo

Médicos levaram anos para identificar doença

Uma mulher vai receber indenização de £1.5 milhão (cerca de R$ 7,5 milhões) do sistema de saúde do Reino Unido por um erro médico que a deixou incapaz de atingir orgasmos. Ginny Atchison, 45 anos, foi diagnosticada com síndrome da cauda esquina após anos de consultas médicas. As informações são do Mirror.

A doença afeta o sistema neurológico e raízes nervosas do canal espinhal, podendo causar perda de sensibilidade. Para Ginny, o diagnóstico tardio fez com que ela perdesse a sensibilidade na região íntima. “Infelizmente, não importa o que eu tente, eu sinto nada”, contou ela.

Fonte: Vírgula UOL