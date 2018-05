Mulher raspa perna em piscina de hotel ao lado de hóspedes

Imagens foram publicadas no site Reddit sem informações sobre a localização do hotel ou identidade da mulher

Uma mulher foi flagrada raspando os pelos da perna em uma piscina de hotel, perto de outros hóspedes que curtiam a atração. No vídeo que capturou a cena, a mulher aparece limpando a lâmina na água da piscina antes de começar a depilação na parte traseira da panturrilha. O vídeo foi compartilhado no site Reddit sem informações sobre quem seria a mulher e em qual hotel o acontecimento se passou. As informações são do site Mirror.

As imagens bombaram na web. “Isso é tão nojento”, comentou uma internauta.”Imagine beber água da piscina sem querer… com todo o pelo raspado”, disse outro.

Fonte: Vírgula UOL