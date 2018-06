Mulher posa com animais que caçou e revolta internet

(Foto: reprodução/ Facebook)

Leia maisCachorro que voltou do pet shop parecendo uma ovelha faz sucesso …Incríveis! National Geographic divulga fotos finalistas de …

A norte-americana Tess Thompson Talley e seu companheiro Andrew têm o hábito de caçar animais selvagens. No dia 9 de junho, ela postou em seu Facebook fotos posando ao lado de um canguru morto e escreveu: “Esta caçada foi uma explosão! Obrigado Andrew por me apoiar na minha paixão pela caça”. Ainda completou o post com as hashtags #AmoCaçar, #CaçandonoTexas, #EleÉLindo e #GarotastTambémCaçam.

Nesta semana, no dia 12, Tess voltou a postar fotos comparando o tamanho de suas mãos com as do canguru morto, como se fosse uma brincadeira.

Em seu álbum de fotos, há imagens com veados, macacos, jacarés e até uma girafa morta, que foram postadas no decorrer do último ano. Ao lado da girafa abatida ao chão, Tess faz poses de felicidade pela conquista.

A internet se revoltou. Várias páginas de proteção aos animais repudiaram sua atitude e as fotos voltaram à tona nesta sexta, 15, viralizando nas redes sociais. Tess até acabou virando um meme de protesto do tipo: “Não seja essa pessoa”.

Confira:

r7ad.printGAds([300, 250], ‘Island’);

Mostrar legenda

Ocultar legenda

Mulher exibe animais que caçou e revolta web

Créditos: reprodução/ Facebook

Mulher exibe animais que caçou e revolta web

Créditos: reprodução/ Facebook

Mulher exibe animais que caçou e revolta web

Créditos: reprodução/ Facebook

Mulher exibe animais que caçou e revolta web

Créditos: reprodução/ Facebook

Mulher exibe animais que caçou e revolta web

Créditos: reprodução/ Facebook

Mulher exibe animais que caçou e revolta web

Créditos: reprodução/ Facebook

Mulher exibe animais que caçou e revolta web

Créditos: reprodução/ Facebook

Mulher exibe animais que caçou e revolta web

Créditos: reprodução/ Facebook

Mulher exibe animais que caçou e revolta web

Créditos: reprodução/ Facebook

Mulher exibe animais que caçou e revolta web

Créditos: reprodução/ Facebook

Mulher exibe animais que caçou e revolta web

Créditos: reprodução/ Facebook

Mulher exibe animais que caçou e revolta web

Créditos: reprodução/ Facebook

Mulher exibe animais que caçou e revolta web

Créditos: reprodução/ Facebook

Mulher exibe animais que caçou e revolta web

Créditos: reprodução/ Facebook

Mulher exibe animais que caçou e revolta web

Créditos: reprodução/ Facebook

Mulher exibe animais que caçou e revolta web

Créditos: reprodução/ Facebook

Mulher exibe animais que caçou e revolta web

Créditos: reprodução/ Facebook

Mulher exibe animais que caçou e revolta web

Créditos: reprodução/ Facebook

Mulher exibe animais que caçou e revolta web

Créditos: reprodução/ Facebook

Mulher exibe animais que caçou e revolta web

Créditos: reprodução/ Facebook

Mulher exibe animais que caçou e revolta web

Créditos: reprodução/ Facebook

Mulher exibe animais que caçou e revolta web

Créditos: reprodução/ Facebook

Mais galerias

O churrasco mais bizarro do mundo

Soluções geniais para problemas do dia a dia

Acidente bizarro na Tailândia

r7ad.printGAds([300, 250], ‘Island’);

Mais galerias

O churrasco mais bizarro do mundo

Soluções geniais para problemas do dia a dia

Acidente bizarro na Tailândia

Fechar X

(function($) {

$(document).ready(function() {

initialize_virgula_gallery(‘#virgula-gallery-1283240’);

});

})(jQuery)





Fonte: Vírgula UOL