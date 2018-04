Mulher perde quase todo o cabelo por causa de estresse pré-casamento

(Foto: reprodução The Sun)

Duas semanas após se casar, a fotógrafa britânica Michelle Wilson-Stimson, moradora de Stamford, viveu um verdadeiro terror: seu cabelo começou a cair por causa do forte stress causado com os preparativos da cerimônia.

Segundo relatou ao The Sun, quase tudo referente ao pré-casamento deu errado, se tornando um pesadelo e impedindo Michelle de dormir por dias: “O local escolhido para o casamento desmarcou semanas antes. O vestido de noiva veio com defeito. A roupa de Jonathan, o noivo, também apresentou problema”.

Até no dia do casório as coisas deram errado: “Era para eu atravessar o corredor ao som de ‘A Thousand Years’, de Christina Perri. A canção tocaria no celular de Jonathan, mas o aparelho ficou sem sinal e o som foi cortado. Depois, os convidados começaram a ir embora no meio da festa. Fiquei arrasada. Era para ser um dia adorável, mas fiquei tão estressada que acabei careca”.

Michelle, que exibia um cabelão loiro e comprido, começou a perceber tufos soltos em seu travesseiro. Em cinco meses ela tinha perdido 90% do cabelo, informa o site.

Atualmente, usa perucas e os médicos disseram que dificilmente seu cabelo voltará a ser como antes. “Os médicos não estão otimistas. Mas, finalmente estou me aceitando e aprendendo a ser feliz sem cabelo”, diz ela.

Fonte: Vírgula UOL