Mulher perde marido e emprego por crescimento de queloides no rosto

Ela já passou por diversos procedimentos e agora busca fundos para tentar um tratamento inédito

A norte-americana Iris Hudson, 35 anos, contou ao Daily Mail que teve a vida arruinada pelo crescimento de queloides no rosto e pescoço. Segundo ela, as marcas acabaram com o casamento e foram motivo para ela ser demitida do trabalho. Iris enfrenta o problema há 30 anos, que começou quando ela teve catapora e foi agravado pela acne que Iris enfrentou na adolescência. Desde então, a norte-americana já passou por 25 cirurgias.

Além de causarem dor, as queloides mexeram com a estabilidade psicológica de Iris. Ela está com depressão e não sente vontade de sair de casa, pois quer evitar os olhares e julgamentos de outras pessoas. Segundo Iris, estranhos já chegaram a tirar fotos dela sem pedir permissão. Iris está arrecadando fundos para passar por um tratamento – o único que ela ainda não tentou – que congela as queloides no intuito de removê-las.

Fonte: Vírgula UOL